Huawei estimeaza pentru acest an venituri record de 109 miliarde de dolari

- Presedintele Huawei Technologies, Guo Ping, a afirmat joi ca veniturile gigantului chinez ar urma sa inregistreze anul acesta un avans de 21%, ajungand la 108,5 miliarde de dolari. Compania a obtinut 26 de contracte pentru echipamentele de telecomunicatii destinate tehnologiei 5G iar livrarile…

- Japonia va interzice agențiilor guvernamentale sa cumpere echipamente telecom de la companiile chineze ZTE și Huawei, scrie Reuters care citeaza presa nipona. SUA, Australia și Noua Zeelanda se numara printre țarile care nu mai cumpara de la aceste companii chineze care ar putea pune in pericol siguranța…

- Multi blameaza produsele Apple spunand ca utilizatorii lor sunt manipulati in principal prin marketing. Se pare insa ca Apple nu cheltuie la fel de mult pe reclame precum principalul sau rival din piata, Samsung, care a trecut pe primul loc in lume la costuri pentru promovare la nivel mondial. Acest…

- Citand surse din apropierea acestui dosar, WSJ sustine ca oficialii americani au contactat omologii lor guvernamentali si directorii companiilor de telecomunicatii din tarile aliate unde echipamente produse de Huawei sunt deja utilizate pentru a-i avertiza cu privire la riscurile la adresa securitatii…

- Guvernul american incearca sa convinga furnizorii de Internet si telefonie mobila din tarile aliate sa evite echipamentele de telecomunicatii Huawei produse de firma chineza Huawei Technologies, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal. Citand surse din apropierea acestui…

- Huawei abia a anunțat Mate 20 Pro, cel mai bun telefon al sau pentru 2018. Pentru anul viitor ar avea insa in lucru un model extraordinar. Huawei are pe piața, pentru acest an, Mate 20 Pro, Mate 20 și P20 Pro, printre cele mai bune modele. Mai e și un Mate 20 X pentru gaming, dar și versiuni Lite. Oricum,…