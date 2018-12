Huawei estimeaza ca in 2018 a avut incasari record, de aproape 109 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de persoane au fost ranite, iar mai multe cladiri au fost afectate de un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade care s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in zona Vulcanului Etna de pe insula Sicilia, care a erupt luni, au anuntat autoritatile italiene. Seismul s-a…

- Uber Technologies a depus documentele necesare pentru lansarea unei oferte publice initiale, facand un nou pas catre listarea uneia dintre cele mai urmarite si controversate companii din Silicon Valley, au declarat persoane apropiate situatiei. Compania de ride-hailing a inregistrat datele…

- O divizie a grupului Johnson & Johnson va plati guvernului american 360 de milioane de dolari pentru inchiderea unei investigatii referitoare la sprijinul financiar acordat unei organizatii de caritate care a ajutat pacientii asigurati prin Medicare sa acopere costurile mari ale medicamentelor, a anuntat…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Compania TAROM este interesata sa inchirieze doua avioane Boeing 787 Dreamliner din America. In acest sens, doi oficiali ai companiei s-au deplasat in Statele Unite pentru a vedea cele doua Boeing-uri 787 Dreamliner, conform informatiilor obtinute de Aeronews. Este vorba despre exemplarele…

- TAROM a lansat aplicatia TAROM app si, de luni, pasagerii companiei isi pot achizitiona bilete de pe terminalul mobil, atat pe platforma Apple, cat si Android. Aplicatia TAROM, prima din istoria companiei, ofera pasagerilor "o experienta prietenoasa" pornind de la cautarea celor mai bune oferte…

- Google a lansat doua modele noi de telefoane Pixel, o tableta si un speaker cu ecran, in speranta ca va reusi sa rivalizeze cu alti giganti IT in aceste domenii. Smartphone-urile Pixel 3 si Pixel 3 XL au primit imbunatatiri semnificative fata de versiunile anterioare: display-ul e aproape…