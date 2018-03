Stiri pe aceeasi tema

- Desi inca nu a facut anuntul oficial, LG a inregistrat trei noi denumiri pentru folosirea pe teritoriu european, toate cu referire la ecranele microLED. Noile denumiri pe care putem astepta sa le intalnim in liste cu specificatii ale viitoarelor produse LG sunt XµLED, SµLED si XLµLED. Ramane de vazut…

- Despre Huawei P20 Pro s-a vorbit mai ales pentru ca promite trei camere foto. Ultimele informații arata ca nu vor fi banale, ca pe toate celelalte telefoane. Au trecut cațiva ani de cand Nokia lansa 808 PureView sau Lumia 1020, cu un senzor de 40 de megapixeli. E momentul in care Huawei readuce in atenție…

- Fenomenul de manipulare a kilometrajului masinilor, care a luat amploare in Europa, ar putea fi oprit prin folosirea tehnologiei blockchain din spatele criptomonedei bitcoin, considera Mihai Cune, antreprenorul care a dezvoltat o platforma pentru verificarea istoricului masinilor second-hand.…

- YNNA Fashion Art va așteapta cu o colecție de primavara spectaculoasa la cele mai bune prețuri! Cand spui spui ultimele tendințe pentru femei – fie ca este vorba despre bluze casual sau sport, blugi sau camași, spui YNNA Fashion Art. Sezonul acesta trebuie sa arați impecabil, așa ca nu mai sta pe ganduri…

- Apple produce neoficial propriile ecrane pentru dispozitive bazate pe tehnologia MicroLED. Cercetatorii sustin ca ceilalti producatori vor avea de suferit de pe urma aceste decizii, actiunile producatorului de ecrane Samsung scazand deja, luni, cu 1,4% de la aflarea intentiei, potrivit Bloomberg.

- “Podul” celor de la Ark nu este o componenta a infrastructurii rutiere, o zona la a carei dezvoltare pe plan national visam de ani buni, ci este o solutie software creata cu ajutorul tehnologiei blockchain. Despre aceasta solutie si alte functionalitati ale platformei Ark am discutat…

- HOROSCOP BERBEC Invata sa te iubesti mai mult pe tine insuti, fara a-ti cauta in permanenta doar lipsurile si defectele. Acesta esti tu, accepta-te ca atare, incercand mereu sa devii din ce in ce mai bun. Sa te privesti cu detasare, ca si cum nu ar fi vorba de tine, e bine uneori, pentru…

- OnePlus a demonstrat de-a lungul anilor ca poate livra smartphone-uri de top la preturi mai mici decat ale concurentei, cu mentiunea ca puterea sa de productie este in consecinta mai mica. Pana in prezent, compania a incercat sa se departeze de diverse trenduri din industrie, pastrand display-urile…

- Am tot primit informatii despre hardware-ul si capabilitatile noilor modele Huawei P20, insa pana acum nu am primit si fotografii foarte clare cu dispozitivele. Din fericire, Evan Blass nu dezamageste, acesta publicand pe contul lui de Twitter fotografii de presa la rezolutie inalta cu toate cele trei…

- Romania joaca un rol important pe piața energetica europeana. Țara noastra este un exportator permanent de energie in regiune, in principal datorita resurselor naturale de care beneficiaza. Tehnologia...

- Cladirile inteligente sunt adaptabile, invata preferintele oamenilor si nevoile lor. Sunt eficiente, automatizate si prietenoase cu mediul. Experienta completa dintr-o cladire inteligenta este insa oferita prin intermediul a numeroase tehnologii. 0 0 0 0 0 0

- Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple. Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor…

- Vero este o aplicatie de socializare ce a devenit faimoasa aproape peste noapte si ce vrea sa fie o concurenta puternica pentru Facebook sau Instagram. Ce aduce nou si cum functioneaza aceasta aplicatia, fondata de controversatul antreprenor Ayman Hariri, unul dintre cei mai bogati oameni din lume.

- In ziua de azi, ca fondator de startup si chiar ca si antreprenor experimentat, ai la dispozitie o multime de tool-uri sau software-uri care te pot ajuta sa fii mai productiv, sa iti tii angajatii aproape fara a sta in sedinte interminabile, sa iti verifici datele afacerii sau sa cauti si sa tii…

- La MWC 2018, HMD Global nu a pregatit doar smartphone-uri pentru fani, ci și un clasic reinventat: modelul Nokia 8110. Altfel, s-ar putea sa-l știi dupa numele Nokia Banana. Noile telefoane Nokia anunțate de HMD Global la MWC 2018 sunt Nokia 1, Nokia 6, Nokia 7 Plus și Nokia 8 Sirocco. Fiecare se adreseaza…

- Compania germana Porsche a anuntat ca a inceput sa testeze niste aplicatii facute pe baza tehnologiei Blockchain direct in automobilele sale. Toate operatiunile au loc in colaborare cu startup-ul XAIN, firma localizata in Berlin.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca unul dintre obiectivele sale este sa nu mai existe de unitate de invatamant, care sa nu indeplineasca minime conditii de functionare, precizand ca 2.188 de scoli functioneaza fara apa, canal si cu veceuri in curte.

- Zvonurile despre preturile mari ale noului Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni. Conform informatiilor publicate pe Twitter de Evleaks, una dintre cele mai bune surse de informatii de interiorul marilor producatori de telefoane mobile, pretul de baza pentru Galaxy S9 va fi 841 de…

- Avem deja o idee destul de buna despre cum va arata noul Huawei P20, in urma mai multor leak-uri care au prezentat telefonul intr-un format „modern” cu un decupaj in partea de sus a display-ului si cu un sistem foto cu trei senzori. Noi imagini cu un prototip al dispozitivului, care ar putea sa nu mai…

- ZoidCoin, urmașul natural al monedei Mobcoins, este viitoarea criptomoneda care va propulsa platforma de online advertising Mobzoid , a carei aplicație a fost descarcata deja de peste 40.000 de utilizatori. Vasile Burcin, fondatorul acestui proiectului indrazneț, și-a propus scalarea rețelei de publicitate…

- Pentru mai mult de un miliard de oameni invizibili lumii, munca unei romance inseamna o sansa la viata. Alexandra Grigore este co-inventatoarea unui scanner portabil, prin care oamenii care nu figureaza in bazele de date sunt amprentati si pot astfel sa aiba un dosar medical complet. In lume,…

- Americanii par sa fi declansat o ofensiva asupra producatorilor chinezi, care sunt intr-o crestere accentuata. Concurenta creste, iar luarile de pozitie din Senatul Statelor Unite ale Americii par sa intareasca aceasta ipoteza. Șefii CIA, FBI si NSA si-au exprimat neincrederea in producatorii chinezi…

- Oamenii de stiinta s-au folosit de razele X pentru a face cunoscute secretele din spatele picturilor si sculpturilor lui Pablo Picasso. Tehnologia le-a permis sa descopere lucrari pana acum necunoscute lor, care sa-i ajute la conturarea unei istorii a artei mai bogate in detalii, scrie Gizmodo.

- Dupa mai mult de o luna de speculatii, compania de transfer de bani Western Union a anuntat ca evalueaza tehnologia blockchain si ca testeaza tranzactii prin tehnologia companiei Ripple, start-up-ul din spatele criptomonedei cu acelasi nume, potrivit Bloomberg. „Ne uitam in special la modalitatea…

- Presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin au discutat la telefon despre procesul de pace din Orientul Mijlociu dintre israelieni si palestinieni, conform agentiei Tass, citata de Mediafax. Vladimir Putin a avut luni o intalnire cu Mahmoud Abbas, liderul Palestinian.

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Multi oameni considera ca tehnologia din spatele bitcoin — blockchain va aduce in cele din urma transparenta in toate industriile. Acest lucru poate include orice, de la achizitii online simple la prevenirea traficului de fiinte umane. Una din aceste industii care ar putea fi revolutionata este piata…

- Minerii de bitcoin care au decis sa mai ramana in joc in mijlocul scufundarii preturilor ar putea sa afle in curand ca fantana s-a uscat, relateaza Bloomberg. O scadere de aproximativ 70% de la mijlocul lui decembrie incoace a facut profitabilitatea sa scada enorm. Scazand pana la pragul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a dat sambata asigurari omologului sau francez, Emmanuel Macron, in privinta operatiunilor armatei turce in Siria, subliniind ca acestea vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara "nu ravneste teritoriul unei alte tari", transmite AFP, conform…

- Presedintele companiei Starbucks, Howard Schultz isi profine sa utilizeze tehnologia criptomonedelor si a blockchain-ului in viitor, potrivit Time. Shultz a transmis pentru publicatie ca Starbucks, care a adoptat devreme platile prin intermediul smartphone-ului, si-a propus sa profite in…

- Howard Schultz a spus ca Starbucks, una din primele companii care au adoptat plațile prin smartphone-uri, este poziționata sa profite in anii urmatori, deoarece criptomonedele - și tehnologia sa de baza cunoscuta sub numele de blockchain - devin din ce in ce mai raspandita in randul consumatorilor.…

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Sam Miller a aflat ca femeia cu care a trait 15 ani, l-a inselat. Barbatul a gasit zeci de mesaje schimbate de cei doi si istoricul convorbirilor, dintre care unele au durat chiar si doua ore. Toate aceste lucruri s-au intamplat in timp ce Sam Miller, proprietarul unei afaceri, statea pana tarziu…

- Estonia, lider mondial al inovațiilor in domeniul e-services, printre care Skype și Transferwise, se gandește acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul blockchain, scrie jurnalul.ro.

- Estonia, lider mondial al inovatiilor in domeniul e-services, printre care Skype si Transferwise, se gandeste acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul...

- Clientii magazinului Amazon Go nu mai sunt nevoiti sa piarda vremea stand la cozile formate la case. Un sistem complex cu camere si sezori din magazinul din Seattle inregistreaza fiecare produs luat de la raft si extrage contravaloarea lui din contul clientului, dupa ce acesta a parasit magazinul.…

- La cateva luni dupa ce sotia lui a murit, Sam Miller s-a apucat sa ii goleasca dulapul din dormitorul comun. Cei doi au fost casatoriti timp de 15 ani. Ascuns bine sub haine, barbatul a gasit un telefon mobil. Dupa ce l-a deschis a descoperit ca sotia lui avea o aventura cu un barbat si ca folosea terminalul…

- COMPANIA COSWORTH ESTE PREGATITA SA REVINA ORICAND IN FORMULA 1, INTR-UN PARTENERIAT DE VIS CU ASTON MARTIN ȘI RED BULL RACING. MOTORISTUL BRITANIC A AVUT DEJA DISCUȚII CU ASTON MARTIN. Ultima oara furnizori de motoare pentru Marussia in 2013, cei de la Cosworth au raspuns prezent in momentul in care…

- Aplicații asemanatoare cu WhatsApp sunt folosite pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti.

- Bitcoin a coborat miercuri sub nivelul de 10.000 de dolari, valoarea sa fiind cu 50% sub maximul record atins in urma cu doar o luna, ca urmare a atentiei tot mai mari data de autoritatile de reglementare monedelor virtuale, dar ulterior a recuperat pierderile, transmite Bloomberg, scrie News.ro.

- Goana dupa cea mai populara moneda virtuala, cumpararea, vanzarea si volatilitatea ei au dus inevitabil si la manipularea bitcoin. Un studiu pe aceasta tema arata ca exista persoane raspunzatoare de cresterea exponentiala a ratei de schimb. Manipularea pretului bitcoin s-ar datora activitatii celor…

- Copilul fratelui vitreg al Biancai Dragusanu se afla inca in stare de soc. Dupa ce Bogdan a fost snopit in bataie de mai multi jandarmi, copilul acestuia nu poate trece peste tristul eveniment. De asemenea, Sebastian, fratele lui Bogdan, cere dreptate si ani multi de inchisoare pentru vinovati.

- Scenograful Adrian Damian, premiat in 2016 cu premiul UNITER, a adus la Targul de carte Gaudeamus, unul dintre cele mai interesante proiecte: „Laboratorul de imaginar”. Sute de oameni au stat la coada pentru a citi in laboratorul lui Damian. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, scenograful a povestit…

- ”Regret ca am facut acele comentarii. Tehnologia blockchain este reala. Poti avea criptoyeni si dolari si lucruri de genul acesta”, a spus Dimon.Seful JP Morgan a spus in luna septembrie ca bitcoin este ”mai rea decat bulbii de lalele” (referire la criza lalelelor din Olanda, primul caz de…

- Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase spune ca regreta ca a numit criptomoneda bitcoin „o frauda”, potrivit Financial Times. Directorul executiv al JPMorgan Chase a ameliorat comentariile pe care le-a facut in cadrul unei conferinte din luna septembrie, spunand in cadrul unui unui interviu…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- 2017 a fost anul telefoanelor cu ecrane generoase care au facut pasul spre camerele duale și care au fost dotate cu procesoare puternice. 2018 se arata un an interesant din acest punct de vedere. La finalul lunii viitoare la Barcelona la Mobile World Congress, am putea asista la cel puțin trei lansari…

- Traim intr-o lume care se dezvolta repede. Tehnologia simplifica viața. Majoritatea se teme ca roboții vor face prea multe lucruri in viitor. Va propunem sa cunoașteți profesiile care, conform previziunilor oamenilor de știința, pot sa dispara sau sa fie modificate semnificativ in urmatorii 20 sau 30…

- Emilian Raducu, tatal Denisei Raducu, a hotarat sa transforme mormantul fiicei sale intr-un muzeu. In urma luptei pierdute cu cancerul, tatal Denisei Raducu a decis sa transforme mormantul fetei intr-un muzeu. Dupa ce au trecut de noaptea dintre ani fara regretata cantareata, familia Denisei Raducu…

- QNAP Systems a lansat oficial versiunea QTS 4.3.4 a sistemului ce ruleaza pe dispozitivele Turbo NAS. Urmarind "Esența Stocarii", actualizarea le confera serverelor QNAP un plus de peformanța, capacitați multifuncționale și o securitate imbunatațita. "QNAP satisface nevoile curente din IT facand imaginile…