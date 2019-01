Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite a facut publice acuzațiile din doua dosare deschise impotriva companiei chineze Huawei și a lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei și director financiar al acesteia, relateaza Reuters și CNN, citeaza Mediafax.Printre capetele de acuzare se numara…

- Producatorul Fender lanseaza o chitara acustica realizata in California, prima creatie de acest fel din Statele Unite in aproape 50 de ani, potrivit Reuters, scrie news.ro.Compania a lansat, marti, modelul american Acoustasonic Series Telecaster, care va fi vandut pentru 2.000 de dolari si…

- Germania ia in considerare sa blocheze folosirea produselor Huawei pentru viitoarea tehnologie 5G, scrie BBC, conform news.ro. Mai multe tari s-au impotrivit implicarii Huawei in retelele 5G din cauza ingrijorarilor privind securitatea.Compania chineza Huawei, unul dintre cei mai mare producatori…

- Numarul cautarilor pe platforma eMAG a crescut cu 67% in 2018 fața de 2017, ajungand la 390 de milioane, pe masura ce preferința romanilor pentru cumparaturi online a crescut. De altfel, eMAG estimeaza pentru acest an vanzari de peste un miliard de euro . Compania a furnizat pentru Libertatea care sunt…

- Huawei a trimis un comunicat de presa prin care doreste sa clarifice informatiile care au ajuns in ultima perioada in presa referitoare la echipamentele sale 5G si nivelul lor de securitate. Compania sustine ca este prezenta in acest moment in peste 150 de tari si colaboreaza cu cele mai mari companii…

- Facebook Inc. a anunțat, vineri, ca a descoperit o eroare care poate sa fi afectat pana la 6,8 milioane de utilizatori care au folosit login-ul Facebook pentru a acorda permisiunea unor aplicații terțe pentru accesarea fotografiilor, informeaza agenția de presa Reuters. Compania a precizat,…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezolutie prin care cheama executivul Uniunii Europene sa ia masuri impotriva conflictului de interese in care s-ar afla premierul ceh Andrej Babis si sa sisteze finantarea imperiului de afaceri al acestuia, transmite Reuters, agerpres.ro.Citește și: Rareș…

- Fabricantul de componente electronice Bradcom a deschis in instanta o plangere inpotriva Volkswagen, legata de incalcarea unor brevete, solicitand despagubiri de 1 miliard de dolari, precum si intreruprea productiei catorva modele de automobile, informeaza Reuters.