Huawei a anunțat rezultatele financiare pentru cel de-al treilea trimestru din 2019. Compania a generat venituri de 610,8 miliarde CNY, cu o creștere de 24,4% fața de anul trecut. Marja de profit net al companiei in aceasta perioada a fost de 8,7%. Huawei a continuat sa iși mențina atenția asupra infrastructurii TIC și a dispozitivelor inteligente și in aceste luni, reușind sa creasca eficiența și calitatea operațiunilor sale. Acest lucru a contribuit la creșterea stabilitații operaționale și organizaționale și a consolidat performanța companiei in primele trei trimestre ale anului 2019. In ceea…