Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters. Gigantul…

- E revolta din ce in ce mai mare in PSD, atat in randul celor care cred in lupta cu statul paralel dusa ani de zile de Liviu Dragnea, dar si in randul celor care vor reforma si figuri noi la varful partidului. Oricum ar fi, Viorica Dancila i-a ostilizat pe multi dintre social-democrati. Deocamdata revolta…

- Guvernul japonez a aprobat un proiect pentru instalarea dispozitivelor de retea wireless pentru 5G pe semafoarele din intreaga tara, pentru a sprijini furnizarea serviciilor tehnologiei 5G, scrie publicatia The Japan Times, conform news.ro.Tehnologia retelei 5G necesita mai multe spoturi de…

- ​Abia prezentat publicului, proiectul Facebook din domeniul criptomonedelor se confrunta cu acuzații: un start-up financiar susține ca rețeaua sociala folosește un logo asemanator cu al sau, pentru Calibra, portofelul virtual propus de gigantul social media în proiectul mai larg legat de viitoarea…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a declarat ca Robert Negoita vorbeste "in nume propriu" si nu in numele partidului, intrebata despre o afirmatie a vicepresedintelui social-democrat, potrivit careia Guvernul ar trebuie sa fie mai suplu. "Eu cred ca deciziile trebuie sa le luam…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila s-a aratat deranjata, joi, dupa CExN, de afirmatiile vicepresedintelui Robert Negoita, care afirmase ca Guvernul ar trebui sa fie mai suplu, cu mai putine ministere, fara amante si cumetrii. Viorica Dancila a spus ca deciziile trebuie luate in partid, nu…

- Flavia Teodosiu, avocatul fostului vicepremier Sevil Shhaideh, prezent astazi la primul termen din dosarul „Belina” a acuzat Tribunalul Bucuresti de lipsa de impartialitate pe motiv ca una din retelele wireless active in sala de judecata e denumita dupa celebrul slogan M**PSD. Expertii IT spun insa…

