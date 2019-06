Huawei a avut cea mai mare creștere de vânzări la gageturi inteligente In privinta cotei de piata pe acest tip de produse, americanii de la Apple ocupa prima pozitie - cu un procent de 25,8%, fata de 26,8% in T1 din 2018. Pe locurile urmatoare se claseaza Xiaomi (13,3% cota de piata), Huawei (10%), Samsung (5,9%) si Fitbit (5,9%).



Potrivit sursei citate, pe piata gadgeturilor purtate la incheietura manii, Huawei a inregistrat cea mai mare crestere anuala, de 213%, depasind alti producatori, precum Xiaomi, Apple, Fitbit si Samsung.



In topul primilor cinci producatori de gadgeturi purtate la incheietura mainii, in functie de volumul vanzarilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- pe piața gadgeturilor wearable, fiind pe locul trei ca vanzari totale In primul trimestru al anului, Huawei a inregistrat la nivel global cea mai rapida creștere a vanzarilor pe piața gadgeturilor wearable, smartwatch-urilor și a brațarilor inteligente. Fața de anul trecut, volumul vanzarilor a crescut…

- In opinia ministrului interimar al apararii, Patrick Shanahan, sectorul afacerilor din China este prea apropiat de armata. "Cand vad aceasta situatie, este prea riscant. Nu puteti crede ca aceste retele (de schimb de date) sunt protejate", a declarat Shanahan la o conferinta de securitate regionala…

- Piața este, insa, in continuare dominata de compania din Coreea de Sud Samsung, dar creșterea vanzarilor totale continua sa scada, potrivit companiei specializate in studii de piața IDC. Samsung S8 Plus – oferte (LINK) Piața telefoanelor inteligente continua sa fie una dificila,…

- Vanzarile mondiale de smartphone s-au contractat cu 2,7% in primul trimestru al acestui an, pana la 373 milioane unitati, a anuntat firma de cercetare de piata Gartner. De asemenea, deşi a fost absent de pe piaţa din SUA, producătorul chinez Huawei a reuşit să îşi…

- Grupul chinez Huawei, al doilea producator de smartphone-uri din lume, lucreaza la un sistem de operare care sa inlocuiasca Android, dupa ce autoritațile americane au impus sancțiuni dure impotriva sa. Urmare a sancțiunilor, Google a taiat accesul Huawei la Android, acesta fiind cel mai popular sistem…

- Cristian Rosu a vorbit despre tendintele din 2019 pe piata asigurarilor."Ce inseamna tendinte? In DEx sunt multe raspunsuri la aceasta intrebare, dar cel mai potrivit pentru noi, cred ca este 'Ce se mai poarta in asigurari in 2019?'. Sunt multe care ar putea face subiectul discutiilor,…

- Mai multe categorii au contribuit la aceasta evolutie, dar cele mai importante scaderi au venit din telecom si IT, sectoare responsabile de 43%, respectiv, 14% din valoarea totala a pietei in T1 2019. Conform studiului, sectorul telecom a scazut cu 4.5%, pana la 301 milioane de euro, iar electronicele,…

- Avenir Telecom extinde linia de business de distribuție și introduce in portofoliu accesoriile pentru telefoane mobile Celly și noi accesorii Energizer® cu garanție pe viața • Produsele Celly completeaza portofoliul Avenir Telecom in zonele de protecție, fashion, audio, incarcare, suport, foto și…