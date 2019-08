Huawei 5G, scandal. Trump: România va analiza atent! "Romania face acest lucru", a spus Trump, intrebat daca statele partenere precum Romania ar trebui sa analizeze atent afacerea Huawei pentru a lua o decizie privind infrastructurile critice, informeaza Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a declarat in urma cu o saptamana referitor la tehnologia 5G ca in Romania "unii nu sunt suficient de ingrijorati" iar acest subiect va trebui discutat si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). "La noi unii nu sunt suficient de ingrijorati. (...) Nu realizeaza ce se intampla de fapt. Cred ca va trebui sa discutam si in CSAT", a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

