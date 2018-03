HTC anunţă HTC Desire 12 şi HTC Desire 12+ Vlogger-ul tau preferat de pe YouTube arata mai bine pe un ecran lat, telefonul tau este un accesoriu la moda, iar fotografiile tale trebuie sa arate uimitor cand le pui pe Instagram. Pentru generația digitala, care așteapta mai mult de la un smartphone, HTC dezvaluie astazi doua noi telefoane ce-ți ofera totul, fara a-ți goli contul din banca: HTC Desire 12 și HTC Desire 12+. Noile HTC Desire 12 și HTC Desire 12+ iți ofera experiențe similare in doua pachete diferite, cu diagonale de 5,5 și respectiv 6 inch, și ecrane mari, de la o margine la cealalta, cu aspect 18:9; dar sunt, totodata, surprinzator… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HTC a lansat astazi doua noi telefoane middle-high range la prețuri accesibile: HTC Desire 12 și HTC Desire 12+. Cele doua dispozitive Noile HTC vin cu diagonale de 5,5 și respectiv 6 inci, și ecrane mari, de la o margine la cealalta, cu aspect 18:9; dar sunt, totodata, surprinzator de subțiri și comod…

- Potrivit APIA, fermierii romani beneficiaza, incepand cu anul 2018, de noi plati compensatorii pe hectar care se adauga la subventia APIA pe hectar cu care deja erau obisnuiti. Noile pachete de agro-mediu care aduc aceste plati ar fi fost create la insistentele unor organizatii de mediu si ale Societatii…

- Pe data de 14 martie a avut loc cel mai mare cutremur din acest an! Cand vine marele cutremur? Avertisment despre seismul devastator care va lovi tara noastra! Daca se afla sau nu Romania in pericol, ne spune seismologul Marian Golea.

- In actualul sezon de gripa, bilantul victimelor bolii respiratorii se apropie de 100. Noile informatii, furnizate de autoritati in cursul zilei de marti, indica o crestere a numarului deceselor pana la 99 de cazuri. Mai nou, se anunta ca doi pacienti – unul in varsta de 63 de ani, din judetul Cluj,…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…

- Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personala: mama, fiica, soție, sora. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pana in prezent,…

- Romania pastreaza tema centenarului si pune in valoare componenta de turism cultural la ITB (Internationale Tourismus Borse) Berlin, care se desfasoara in capitala Germaniei in perioada 7 - 11 martie 2018. "Standul Ministerului Turismului din cadrul Targului de Turism de la Berlin este unul dintre punctele…

- Samsung Electronics a lansat în România noile Samsung Galaxy S9 și S9+ și a prezentat publicului român, în cadrul unui eveniment din București, la care au participat peste 500 de persoane, noi modalitați de a surprinde fiecare moment și de a descoperi galaxia de experiențe…

- Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de imprumuturi pentru locuinte a crescut numai in ianuarie si februarie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă,…

- „De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in plus 20% cei din personalul didactic. Ca sa ofer si exemplu, un asistent universitar care pana ieri a avut un salariu de 3.834 de lei va avea un salariu de la 1 martie de 4.101…

- Scopul final al proiectului este elaborarea unei metodologii inovatoare privind implementarea gandirii spatiale si a GIS in scoli. Parteneriatul strategic implica sapte institutii europene, dintre care patru scoli din Belgia, Marea Britanie, Romania si Austria, doua universitati, - Universitatea Complutense…

- MMD, compania de top din domeniul tehnologiei și partener licențiat Philips Monitors, anunța trei noi modele care se alatura seriei Philips E. Denumite “E9”, aceste modele reunesc design-ul remarcabil și performanța extraordinara a imaginii pentru o experiența superioara a vizionarii.…

- Viitorul bugetului UE dupa 2020 este subiectul cel mai important aflat pe ordinea de zi a institutiilor europene. Parlamentul European se afla deja in plina dezbatere formala si informala cu privire la viitorul cadrului financiar multianual 2021-2027 (daca durata cadrului financiar multianual…

- Safetech Innovations, singura companie de securitate cibernetica din Romania acreditata ca partner NATO in cadrul programului NICP (NATO Industry Cyber Partnership - Parteneriatul NATO cu industria in domeniul cibernetic), vine in intampinarea companiilor cu servicii si solutii complete de securitate…

- Secția de procurori a CSM a decis sa respinga cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut de procurorul Codruț Olaru. Decizia a fost luata cu șase voturi pentru aviz negativ și unul impotriva. Singurul vot impotriva avizului negativ a fost cel al ministrului Justiției,…

- La mai mult de zece ani de cand a devenit membra a Uniunii Europene, Romania nu a reusit sa preia nicio functie de Director General al vreunei Comisii Europene. Noile numiri de pe 21 februarie le-au asigurat, in schimb, functii de conducere inalte Bulgariei si Ciprului. La capitolul directori generali…

- Samsung Galaxy S9 si S9+ s-au lansat oficial, duminica seara la Barcelona, iar primele impresii, spun mulți experți, sunt pe masura așteptarilor. Smartphone-urile vor fi disponibile în România la mijlocul lunii martie.

- Producatorul francez, Avenir Telecom, cunoscut printre altele pentru bateriile pe care le produce, a lansat astazi, mai multe game de telefoane Energizer, Romania fiind prima țara din Europa unde acestea sunt introduse pe piața. Energizer vine cu o serie de telefoane smartphone rezistente la șocuri,…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- Plantronics prezinta castile Blackwire 3200 UC pentru utilizatorii care folosesc intensiv sisteme de comunicatii in mediul de business, dar care pot fi utilizate si de consumatori. Modelul este disponibil in doua versiuni: una cu doua difuzoare, care ofera procesare digitala a semnalului in ambele…

- Carpathian MTB Epic 2018 – inscrieri deschise la evenimentul premium multi-etapa din estul Europei. Tot se intampla in perioada 16-19 August 2018, la Cheile Gradiștei – Fundata, Brașov. Vezi galeria foto + 3 + 3 Aflat la cea de-a doua ediție, Carpathian MTB Epic, primul eveniment UCI de mountain bike…

- Anuntate recent pe piata din Romania, castile premium Plantronics Voyager 6200 UC tintesc in primul rand clientii din mediul de business, dar pot fi folosite fara probleme si in scopuri personale, de catre pasionatii de miscare sau iubitorii de muzica. PREZENTARE Desi au dimensiuni generale ceva…

- Numarul beneficiarilor de ajutoare alimentare europene acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va reduce de aproape trei ori dupa introducerea noilor criterii de selectare a persoanelor aflate in nevoie. O estimare a autoritaților din Vrancea…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi, scrie Digi24.ro.

- Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta a afectat puternic bugetele primariilor. Este vorba de sute de milioane de euro in cazul celor peste 40 de primarii care fac parte din Asociatia Municipiilor din Romania, potrivit ProTv.

- ♦ Folosirea exclusiva a dispeceratelor de taxi, asa cum cer noile reglementari propuse de Primaria Capitalei, va ingreuna preluarea comenzilor, spun administratorii de aplicatii online, taximetristii si alti transportatori. Noile reglementari pro­puse de Primaria Ca­pi­talei nu raspund…

- Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Sunt masuri propuse de Ministerul Mediului pentru a incuraja colectarea selectiva și reciclarea in Romania.

- Sistemul de sanatate din Romania a ocupat și in 2017 ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, raport ce analizeaza situația din 34 de state europene. A obținut un punctaj total de 439 de puncte, fața de 548 cat are Bulgaria, in condițiile in care scorul minim posibil este de 330.…

- Infecțiile intraspitalicești, mortalitatea infantila și cea provocata de bolile oncologice sunt doar cateva din problemele acute care ne mențin la coada clasementului UE. La finele anului 2016, sistemul public de sanatate din Romania reușea performanța negativa de a cadea pe ultimul loc in Indexul…

- Marius Ghenea este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori in serie din Romania, cu o experienta de zeci de ani in business si numeroase exit-uri. Rolurile sale din prezent, profesor de antreprenoriat, consultant si director de investitii al 3TS...

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Camerele video pentru roviniete vor fi folosite pentru amendarea vitezomanilor.…

- Pe langa scumpirile la alimente, combustibili și energie, anul 2018 mai vine cu o alta veste proasta pentru romani. Mai exact, pentru șoferi! Potrivit unui proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta va creste pentru…

- Guvernul pregateste scumpirea rovinietei. Taxa de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania va creste pentru autovehiculele de transport marfa, cu cel putin 80%, potrivit unui proiect al Ministerului Transporturilor. In document se motiveaza ca “așa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al…

- Sony lanseaza caștile MDR-1AM2, succesoarele popularelor caști MDR-1A lansate în 2014, care aduc o serie de caracteristici noi și îmbunatațite pe segmentul premium. Sony s-a bazat în acest demers pe experiența audio de înalta calitate deja consacrata și a îmbunatațit…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Anca Țurcașiu și-a amenajat o casa de vis. A facut-o chiar ea singura, dupa ce a luat cursuri de design interior. Cantareața Anca Țurcasiu, care este casatorita de foarte mulți ani cu medicul Cristian Georgescu , locuiește impreuna cu familia sa intr-o vila din Paradisul Verde, din apropierea Capitalei.…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- In lumina reflectoarelor s-au aflat mereu Hagi, Lacatus, Mutu, Dorinel Munteanu, Viorel Moldovan, Ilie Balaci... Cei care aveau puterea de a decide un meci. Cei care primeau intre linii si marcau un gol ce avea sa bucure milioane de romani. Lor li se putea reprosa o ratare, dar nu la fel de tare…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…