HRRIYET: Cine i va urma lui Merkel: Mini-Merkel sau un prieten al Turciei?

- Competitia in vederea inlocuirii Angelei Merkel la conducerea partidului sau conservator si poate, dupa aceea, a Germaniei, incepe marti, in urma anuntul-soc a retragerii treptate de la putere a cancelarului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Asumandu-si consecintele unei dureroase derute…

- In varsta de 55 de ani, Annegret Kramp-Karrenbauer a condus ultimele coaliții de guvernare CDU-SPD și este o apropiata a Angelei Merkel. Un amanunt interesant, Merkel insași a fost secretar general inainte de a deveni președinte al partidului și cancelar, scrie digi24.ro. Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Angela Merkel a anuntat, luni, dupa o serie de esecuri electorale, ca nu va mai candida pentru un nou mandat de cancelar al Germaniei dupa finalul celui actual, in anul 2021. „In calitatea de cancelar, eu trebuie sa asum responsabilitatea pentru tot. Acest mandat de cancelar este ultimul meu mandat„,…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera inferioara…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb.La acest summit fara precedent au participat presedintii rus Vladimir Putin, turc, Recep Tayyip Erdogan, si francez Emmanuel Macron,…

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…