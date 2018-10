In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.