- MESAJE DE PASTE Mesaje de Paste: Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a inviat! Mesaje de Paste: O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara…

- In toate bisericile din tara, milioane de credinciosi au participat la slujba de Inviere, au primit Lumina Sfanta si au purtat-o apoi The post Hristos a inviat! Milioane de credinciosi au primit Lumina Sfanta, slujbe emotionante in biserici appeared first on Renasterea banateana .

- Lumina Sfanta a fost primita de mii de credincioși care au fost, noaptea trecuta, la slujba, la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Catedrala și imprejurimile ei au fost pline in noaptea de Inviere la Timișoara. Credincioșii au venit sa ia lumina și paști (painea binecuvantata) in noaptea Invierii…

- Sute de credincioși au ales sa petreaca Noaptea Invierii la Manastirea Curchi. Cu lumanari aprinse si cu speranta in suflet, oamenii au venit sa se roage pentru cei apropiati, dar si sa sfinteasca traditionala pasca si oua rosii.

- Hristos a Inviat! In ciuda vremii mohorate, mii de credincioși din Dej au luat parte in aceasta noapte, in bisericile de pe raza orașului, la slujba de Inviere. La Parohia ”Sf. Nectarie” de pe strada Crangului, Utrenia Invierii a fost oficiata de preotul Ioan Buftea, protopopul Dejului. Sarbatoarea…

- LUMINA din LUMINA acum se pogoara! Hristos a Inviat! Sarbatoarea e aici, acum, pentru noi toți! Primiți-o! Strai de lumina și miez de credința inalța simțirea și vrea și gandul! Read More...

