- FELICITARI DE PASTE 2019 Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a inviat! O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara si al tau! Paste fericit! …

- Urari de Paste – Mesaje de Paste Sper ca acest Paste sa-ti intareasca increderea si speranta! Hristos a inviat!***Fie ca bucuria Invierii Domnului sa va aduca in suflet liniste, pace si fericirea de a petrece aceste clipe magice alaturi de cei dragi. Hristos a inviat!***Bucuria…

- Aceste zile in care sarbatorim Invierea Domnului sunt un prilej de a ne bucura in familie, de a fi impreuna cu cei dragi și, totodata, de a ne aminti de cei care au nevoie de sprijinul nostru.

- Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop de Alba Iulia a transmis un mesaj catre toți credincioșii din Alba și nu numai cu prilejul praznicului Invierii Domnului. A sosit iarași luminatul praznic al Sfintelor Paști. Veniți sa ne bucuram și sa ne veselim, adresandu-ne unii altora salutul creștinesc:…

- Duminica aceasta, 21 aprilie, credincioșii romano-catolici, aproximativ un milion in Romania, sarbatoresc Paștele. In Saptamana Mare, catolicii au propriul lor ritual. La slujba religioasa, participarea este obligatorie. Se canta imnuri, se pun intrebari si se citesc pasaje din Biblie. La sfarsit, participantii…

- MESAJE DE PASTE 2019 Mesaje de Paste: Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a inviat! Mesaje de Paste: O singura data pe an e Pastele. O zi speciala, imbogatita de aroma bucatelor traditionale si parfumul florilor de primavara…

- Lumina lui Hristos lumineaza tuturor. De aceea – vrea sa ne zica iarasi Sfanta Biserica –, toti si fiecare trebuie sa umble in lumina si sa faca lucrurile luminii! Bietul pagan putea cel putin sa spuna ca el n-a stiut cum trebuie sa se poarte in lumea ...

