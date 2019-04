Stiri pe aceeasi tema

- SPECIAL… Momente emotionante, in aceasta noapte, la Catedrala Episcopala a Husilor! La slujba de Inviere, savarsita de insusi Parintele Episcop Ignatie, alaturi de un sobor de preoti, au venit sute de oameni, curtea locasului fiind plina, la miezul noptii. Preasfintitul Ignatie a citit scrisoarea pastorala…

- Mii de creștini participa, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere, reprezentand unul dintre cele mai importante ritualuri religioase de peste an. La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, la miezul noptii, credinciosii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta.

- Paște 2019. La ce ora incepe Slujba de Inviere și ce trebuie sa duci la biserica. Slujba de Inviere in bisericile din Romania, incepe in fiecare an spre miezul nopții, pe la ora 23:45., deși, in unele biserici, oamenii sunt chemați de preoți de la ora 23:00. Cu puțin inainte de miezul nopții, se…

- Sarbatoarea Invierii Domnului ne gasește in familie, inconjurați de pace și lumina! Colectivul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” va ureaza un Paște luminat, in bucurie și ințelegere alaturi de toți cei dragi. Hristos a Inviat!

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Potrivit tradițiilor populare, Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau se mai spala…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, va fi sarbatorit anul acesta, in data de 29 aprilie, deoarece data de 23 aprilie coincide cu Marțea Mare a Saptamanii Patimilor. Decizia a fost luata de Sfantul Sinod, fiind consemnata chiar și in Calendarul Ortodox. Purtatorii acestui prenume, se pot bucura de un ospaț…

- Duminica aceasta, 21 aprilie, credincioșii romano-catolici, aproximativ un milion in Romania, sarbatoresc Paștele. In Saptamana Mare, catolicii au propriul lor ritual. La slujba religioasa, participarea este obligatorie. Se canta imnuri, se pun intrebari si se citesc pasaje din Biblie. La sfarsit, participantii…