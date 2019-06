Hribii româneşti nu ajung pe mesele românilor. 80 la sută din producţie, la export 80 la suta din productie pleaca la export in Austria, Germania sau Elvetia. In Romania se vand mai bine galbiorii. Intreaga afacere face cam 4 milioane de euro pe an. Doar 25% din ciuperci sunt vandute proaspete. Restul, uscate sau congelate. Strainii platesc 12 euro pentru un kilogram de hribi proaspeti, de trei ori mai mult decat costa aici. Un rol important in afacere il au culegatorii. Ei bat chiar si 60 de kilometri zilnic prin paduri. Pizzeriile si restaurantele cu specific italian sunt cei mai importanti clienti autohtoni. Carnosi si aromati, hribii innobileaza orice reteta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

