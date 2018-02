Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unui site de streaming ilegal din Franta a fost condamnat, in absenta, la doi ani de inchisoare cu executare si la plata unor despagubiri de peste 80 de milioane de euro unor parti civile, transmite AFP. Barbatul in varsta de 41 de ani administra Streamiz, unul dintre cele mai populare…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au condamnat-o, marti, pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, actualmente Teodorovici, la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita, aceasta fiind acuzata ca ar fi luat in transe 220.000 de euro de la fratii Becali si Cristian Borcea pentru a-i achita…

- La ultimul termen din dosarul in care este judecat liderul PNL, Ludovic Orban, procurorii DNA au cerut instanței sa decida o pedeapsa cu inchisoare cu executare. Procurorii vor, totuși, o condamnare spre minimul pedepsei. In prima instanța, liderul PNL a fost achitat. Judecatorii instanței supreme se…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Curtea de Apel Bucuresti a dat miercuri primele sentinte in dosarul retrocedarilor de la ANRP. Fostul sef ANI, Horia Georgescu, si avocata Ingrid Mocanu au fost condamnati la cate 4 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva.

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat miercuri sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati fostul sef al ANI Horia Georgescu, fostii deputati Catalin Theodor Nicolescu si Marko Attila-Gabor, precum si fosti membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.Horia Georgescu si…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la sediile mai multor companii de medicamente din București. Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, aceste percheziții au legatura cu medicul Mihai Lucan, care ar fi primit anumite sume de bani din sponsorizari din partea acestor firme.…

- Dezvaluiri cutremuratoare facute de fostul deputat Vlad Cosma (foto) intr-o noua inregistrare prezentata in premiera la Antena 3 in emisiunea Sinteza Zilei de marti seara, 13 februarie 2018. Fiul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a prezentat noi dovezi care arata…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Afirmatii extrem de grave la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Marele ei dusman a facut dezvaluiri incredibile in direct la Antena 3. Mihaiela Iorga Moraru a facut devoalari incredibile din dosarul Microsoft, dar a atacat si politica lui Kovesi de a conduce DNA.DEZVALUIRI despre razboiul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, referitor la faptul ca Darius Valcov a fost condamnat pe opt ani de inchisoare, decizia nefiind definitiva, ca este vorba despre o pedeapsa politica, nejustificata.

- Fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la un an de inchisoare. Cu toate acestea, el nu va ajuge in spatele gratiilor pentru ca instanta a decis amanarea cu doi ani a punerii in practica a pedepsei. Piedone a fost gasit vinovat ca și-a folosit funcția de edil…

- Procurorii au cerut, marti, la ultimul termen, pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare Geanina Terceanu, respectiv 8 ani de inchisoare, in dosarul in care aceasta e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor.…

- Codrut Seres a fost eliberat conditionat Codrut Seres. Foto: catura video. Fostul ministru al Economiei, Codrut Seres, a fost eliberat conditionat luni seara în baza unei decizii definitive date de Tribunalul Ilfov. Codrut Seres a fost condamnat în ianuarie 2015 la 4 ani si…

- Fostul ministru al Economiei Codrut Seres, condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Hidrolelectrica si la patru ani si opt luni in dosarul privatizarilor strategice, a fost eliberat luni, ca umare a deciziei defintive a Tribunalului Ilfov, informeaza Antena3.ro. "A fost o perioada…

- Barbatul care a intrat in locuinta Arhiepiscopului Tomisului si a furat un engolpion, o distinctie a rangului de episcop, a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Constanta la un an si jumatate de inchisoare cu executare, decizia fiind definitiva. El primise din partea Judecatoriei Constanta aceeasi…

- Cei doi au fost acuzati ca au racolat mai multe femei de pe teritoriul Romaniei, carora le-au promis locuri de munca sigure si serioase pe teritoriul Italiei, insa in realitate femeile, in aceeasi zi in care au ajuns in Peninsula, au fost vandute unor proxeneti si obligate sa se prostitueze. Dosarul…

- Doi brașoveni și-au primit pedeapsa definitiva pentru tentativa de omor, dupa ce unul din ei și-a injunghiat soția, iar celalalt si-a injunghiat amicul de pahar. In primul caz, brașoveanul care in luna august a anului trecut și-a injunghiat soția cu un cuțit de bucatarie, a fost condamnat definitiv…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 14 februarie dosarul "Pagubitii Vectraldquo; Instanta a mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare sau dizolvare a persoanei juridice, interzicerea operatiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial…

- Verdict final al magistratilor Curtii de Apel Craiova in dosarul de santaj in care a fost inculpat afaceristul Gabriel Constantin Sulugiu, din Targu Jiu, impreuna cu un apropiat al sau, Pompiliu Sabin Daha, victima celor doi f...

- Gica Popescu, manager de proiect Euro 2020! Fostul mare internațional a acceptat miercuri propunerea premierului Tudose. Dupa o luna de gandire, Gica Popescu, 50 de ani, a acceptat propunerea cabinetului Tudose de a ocupa poziția de manager de proiect Euro 2020 in ceea ce privește probleme de organizare.…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa...

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea cand gruparea banateana era patronata de Marian Iancu. Pedeapsa de inchisoare cu suspendare vine in dosarul finanțarii echipei Poli Timișoara in perioada 2008-2010, din banii Consiliului Județean Timiș. Fost presedinte…

- Si anul 2017 a fost unul aglomerat pentru instantele din Alba. Au pronuntat sentinte in dosare grele, in unele cazuri, dupa mai multi ani de judecata. Dosarul crimei de la Lunca Muresului: 30 de ani de inchisoare pentru Barsony Gligor Barsony Gligor (58 de ani), acuzat de uciderea fostului primar al…

- "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca procurorul care se ocupa de aceasta speta, ajutat de politisti, fac verificarile necesare si lucrurile sper sa se finalizeze cat de curand", a declarat Carmen Dan, la Antena 3. Solicitata ca comenteze daca a fost audiata in acest dosar, ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca…

- Tribunalul Galati a contopit o pedeapsa de 8 luni de inchisoare, primita pentru conducerea unui vehicul fara permis, cu pedeapsa de 4 ani de inchisoare la care fusese condamnat un traficant de persoane, Iulian Obreja, un infractor extrem de periculos, cunoscut pentru barbarismul cu care isi trata victimele.

- Pedeapsa cu închisoare 25 ani a fost aplicata la data de 15.12.2017 de catre instanta de judecata Chisinau sediul Ciocana, unui tânar în vârsta de 28 de ani, din raionul Criuleni, care și-a omorât cu cruzime propria mama. Procurorul a solicitat instanței de…

- SENTINTA DEFINITIVA…Condamnat initial la 6 ani si patru luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, traficantul vasluian Ionut Pauc a gasit intelegere la Curtea de Apel Iasi. Astfel, magistratii ieseni au decis condamnarea acestuia la 5 ani si doua luni de inchisoare. Complicele acestuia,…

- Trei tineri, aflati in executarea unor pedepse privative de libertate in Penitenciarul Focsani, au fost condamnati de magistratii de la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de viol si lovire sau alte violente, faptele fiind comise dupa gratii. Unul dintre inculpati…

- Magistratii de la Tribunalul Vrancea s-au pronuntat vineri in dosarul in care sase persoane au fost judecate dupa ce s-au dat drept procurori și au comis mai multe infracțiuni. Dosarul a avut peste 100 de parti vatamate, respectiv primari, viceprimari si consilieri locali din Vrancea, dar si din alte…

- Fostul ministru Cristian David a fost condamnat, marți, la cinci ani de inchisoare in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva. Inalta Curte l-a condamnat, marți, pe fostul ministru de interne, Cristian David, in dosarul fostului președinte al…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul „Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond. Procesul s-a amanat pe 11 decembrie pentru ca avocatii sa depuna cereri si diverse…

- Fostul șef al Direcției Generale Transport Public și Cai de Comunicație, Igor Gamrețchi, care a recunoscut ca a participat la trucarea licitației privind amenajarea parcarilor cu plata in capitala și a devenit beneficiarul a 26% din capitalul social al firmei care a fost desemnata caștigatoare, a contestat…