Consilierul local Gheorghe Rece a atras atenția asupra calitații lucrarilor executate de SC Domeniul Public Campia Turzii SA, care a asfaltat strada Traian din zona Șarat, iar cu aceasta ocazie a......

- Produsele alimentare pentru bebelusi disponibile in comert contin deseori prea multe zaharuri, iar informatiile de pe etichete creeaza confuzii, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care propune revizuirea criteriilor sale in ceea ce priveste alimentatia nou-nascutilor.

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, atrage atenția asupra nivelului scazut al investițiilor, creșterii deficitului extern si a situației de pe piața muncii. Șeful Bancii Naționale e ingrijorat inclusiv de modul in care se cheltuiesc banii imprumutați.

- In muzee au avut loc miercuri proteste cu banderole albe, fara ca activitatea sa fie suspendata. Angajatii acestor instituții spun ca subventia pentru bunuri și servicii a fost redusa in ultimele doua luni cu 60% fata de anul trecut.

- ISU Timiș, in parteneriat cu Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat atrage atenția asupra pericolelor la care se expun cei care aleg sa incarce buteliile la stațiile GPL. Pe fondul ultimelor incidente grave, care s-au soldat chiar și cu pierderi…

- Rainbow Warrior, nava-fanion a Greenpeace, vine in Romania in perioada 29 mai - 2 iunie, pentru a semnala legatura dintre modul in care producem energie in prezent și modificarea climei planetei. Constanța e...

- Prima etapa de inscriere a copiilor la gradinita a inceput luni si se va derula pana pe 8 iunie, iar a doua etapa este programata in perioada 25 iunie - 20 iulie. "Doresc sa recomand cu caldura parintilor sa nu amane inscrierea copiilor pentru luna august, fiindca noi vom avea o a doua etapa de inscrieri,…

- Daca ajungeți in capitala Georgiei cu siguranța o sa vedeți mașini avariate in principalele intersecții ale orașului. Sunt puse acolo de primarie pentru a atrage atenția asupra accidentelor. Asta dupa ce anul trecut numarul victimelor a crescut alarmant.