Stiri pe aceeasi tema

- Falsii pacienti, operatiunea sub acoperire a ministerului Sanatatii, a fost anuntata ca parte din strategia de combatere a coruptiei in sistemul medical, potrivit observator.ro.Scopul acestei operatiuni ar fi identificarea personalului medical care primeste sau cere spaga de la pacienti, sub…

- De trei saptamani, Ministerul Sanatatii trimite pacienti falsi in spitale ca sa identifice medicii, asistentele, infirmierele ori brancardierii care cer spaga. Masura care face parte dintr-o strategie anticoruptie este criticata si de sindicate si de asociatiile de pacienti.

- Primii "pacienți sub acoperire" au fost deja trimiși in spitale acum 3 saptamani, iar aceste acțiuni sunt parte a unei strategii anticoruptie pe care Ministerul Sanatatii urmeaza sa o aplice pana in anul 2020, a anunțat marti ministrul Sanatații, Sorina Pintea.

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intenționeaza sa trimita in spitale pacienți "sub acoperire" pentru a identifica angajații care condiționeaza actul medical de mita. ... The post Sorina Pintea va trimite pacienți „sub acoperire” in spitale pentru a identifica medicii care cer șpaga appeared first…

- Catalin Tenita, lider al Fondului pentru Democratie, a calculat cat ne vor costa pensiile speciale pentru alesii locali, oferite de Guvern prin ordonanta de urgenta (OUG). „Peste 172 de milioane de euro obligatii care vor impovara bugetul an de an“, sustine Tenita. Guvernul a adoptat OUG, dupa ce CCR…

- Este alerta in sistemul de sanatate. Un atac cibernetic a avut loc, miercuri, asupra sistemelor informatice mai multor spitale din Bucuresti si din tara. Au fost vizate bazele de date in care sunt informatiile medicale ale pacientilor, iar din aceasta cauza activitatea in aceste unitati sanitare se…

- Serviciul Roman de Informații anunța printr-un comunicat de presa ca exista atacuri cibernetice la patru spitale din țara: Victor Babeș (București), Huși, Dorohoi și Carbunești.„Din datele pe care le detinem pana acum, urmare a semnalarilor primite de CERT RO la nr special 1911 si transmise…

- Fostul asistent medical din Germania Niels Hogel a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea a 85 de oameni. Verdictul a fost pronuntat de o instanta din Oldenburg.Anterior, Hogel a mai fost condamnat la inchisoare pe viata pentru doua cazuri similare.