- Doi cetateni sirieni, mama si fiu, au incercat sa intre ilegal in Romania folosind pasapoarte care nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. Aceștia au fost prinși de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat. „La Punctul de Trecere al Frontierei Calafat - ITPF Giurgiu…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Audi, model S8, in valoare de 70.000 de Euro, cautat de autoritatile din Germania, alerta fiind emisa in aceeasi zi. Ieri, in jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei…

- Fostul presedinte al Federatiei germane de fotbal (DFB), Theo Zwanziger, un timp acuzat de frauda fiscala in jurul Cupei Mondiale din 2006, a anuntat, marti, ca a inapoiat Crucea Federala a Meritului, cea mai inalta distinctie civila din Germania, informeaza AFP.

- Actrita Maria Dragus face parte din generatia romanilor nascuti in Occident. A venit pe lume la Dresda, in 1994. Tatal tinerei a emigrat in Germania, inca din anii ‘80. Maria Dragus este una dintre cele mai promitatoare actrite din Germania.

- Vacanta de vara reprezinta un prilej perfect pentru parinti sa-si pozeze copiii pe plaja si sa se mandreasca cu ei in mediul online. Insa, unele fotografii pot aduce, de la sine, un dosar penal.

- Un sustinator al gruparii Statul Islamic detinut in Siria da in judecata guvernul german pentru a fi readus in tara, a declarat marti un purtator de cuvant al unui tribunal din Berlin, relateaza dpa potrivit Agerpres. Avocatii barbatului, Seda Basay-Yildiz si Ali Aydin, au depus o plangere…