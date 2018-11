Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali afirma ca Nicolae Dica va pleca la finalul sezonului in Arabia Saudita, dupa modelul Laurențiu Reghecampf. Becali declara aseara ca Nicolae Dica nu poate avea libertatea pe care o cere in alcatuirea echipei și ca peste un an de zile pe banca celor de la FCSB va fi Ionuț Luțu. Astazi, patronul…

- Sindicatul Sanitas Covasna va actiona in instanta conducerile unitatilor medicale din judet pentru impozitarea indemnizatiilor de hrana ale angajatilor, precum si pentru neacordarea tichetelor de vacanta, a declarat marti, liderul filialei, Vasile Neagovici. Acesta a precizat, in cadrul unei conferinte…

- Dupa fapta, si rasplata! Slefuitor de talente, Gica Hagi a inceput, incet, dar sigur, sa culeaga roadele muncii pe care o depune la Viitorul Constanta. In ultimii ani, Florin Tanase, Florinel Coman sau Razvan Marin i-au rotunjit conturile „Regelui”, care, in curand, ar putea sa mai dea un tun financiar.

- Casa regala britanica vinde copii ale inelului de logodna primit de Meghan Markle Fotografii cu inelul de logodna al lui Meghan Markle au facut inconjurul internetului la inceputul acestui an. Bijuteria a ajus pe lista de dorinte a multor viitoare mirese, chiar daca putine si-ar permite o astfel de…

- Nu contenim sa ne laudam zilnic ca avem o tara frumoasa, insa multi dintre cei care sunt mandri de munti, delta si mare sunt si cei care uratesc natura. Zona turistica a munților Șureanu este sufocata de gunoaiele care zac neridicate pe marginea drumului. Problema gunoaielor din zona turistica Șureanu…

- Este operator la fabrica de sticla, iar in timpul liber restaureaza motociclete vechi. Vorbim despre Pavel Stratin, un tanar din Capitala pasionat de motoare.Cel mai vechi vehicul pe doua roti caruia i-a dat o noua viata are peste 50 de ani.

- Soferii se implica de multe ori in lucruri care le distrag atentia de la volan, cum ar fi mancatul, bautul si fumatul, reducandu-le substantial viteza de reactie la volan si expunandu-i la riscul producerii unor accidente de circulatie.