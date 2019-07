Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 22 iulie, ziua de praznuire a Sfintei Mironosițe intocmai cu Apostolii Maria Magdalena, Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca de hram la Manastirea „Sfanta Mironosita…

- Mare sarbatoare luni, 22 iulie, la Oarta de Sus, protopiatul Chioar. Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, Preasfințitul Parinte Macarie, Episcopul ortodox al Europei de Nord, și Preasfințitul Parinte Timotei…

- Vineri, 5 iulie 2019, la Catedrala Episcopala ”Sfanta Treime” din Baia Mare, in prezența Preasfintitului Parinte Iustin al Maramureșului și Satmarului și a unui sobor de preoți, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a decernat titlul de Cetațean de Onoare al Județului Maramureș,…

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, la Baia Mare are loc azi, vineri, 5 iulie 2019, in Anul omagial al satului romanesc in Patriarhia Romana, Intalnirea tinerilor ortodocsi din Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului, sub genericul „Iubesc…

- Manastirea clujeana de la Vad și-a sarbatorit marți, 2 iulie 2019, ocrotitorul spiritual, pe Sfantul Voievod Ștefan cel Mare, la implinirea a 515 ani de la trecerea sa la Domnul și 27 de ani de cand a fost canonizat de Biserica Ortodoxa Romana. Cu acest prilej, de la ora 10:00, Inaltpreasfințitul Parinte…

- Duminica, 26 mai 2019, duminica a V-a dupa Sfintele Pasti, a Samarinencei, Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat, de la ora…

- Duminica, 26 mai, duminica a V-a dupa Sfintele Pasti, a Samarinencei, Inaltpreasfintitul Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, impreuna cu Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-Vicar, a oficiat slujba de tarnosire…