HR Steps Timisoara: Parcursul departamentului de HR in dezvoltarea regionala, intre provocari si oportunitati

- Cea mai recenta ediție a evenimentului a avut loc luni, 26 februarie, cand s-au strans 1.650 lei. Fiind organizata in preajma Sfantului Valentin și a Dragobetelui, intrebarile din cadrul concursului au avut ca tematica dragostea. Primul Charity Quiz Night pentru Blythswood…

- Compania petroliera austriaca OMV a ajuns la un acord pentru a-si vinde divizia de upstream din Pakistan catre Dragon Prime Hong Kong Limited, pentru 157 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al OMV.

- Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, precum și calendarul aferent, au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Educației Naționale in data de 23 februarie 2018. Pe pagina web a Inspectoratului Scolar Judetean Satu Mare www.satmar.ro , in cadrul rubricii…

- Mult asteptata si, in acelasi timp, temuta revolutie fiscala a inceput la 1 ianuarie 2018, prin intrarea in vigoare a trecerii contributiilor in sarcina angajatului si a altor masuri menite, oficial, sa creasca veniturile celor activi in campul muncii in Romania. Acum, in februarie, dupa…

- Mai multe companii media australiene s-au alaturat trustului german de presa Bauer Media in actiunea de contestare a sumei record de 4,56 milioane de dolari australieni (3,6 milioane dolari americani) acordata cu titlul de daune intr-un proces de defaimare intentat de actrita Rebel Wilson, argumentand…

- Elevii și studenții pasionați și pricepuți in domeniul roboților sunt așteptați sa se intreaca la Universitatea Politehnica Timișoara. Sambata, 24 februarie va avea loc prima ediție a concursului local de robotica UProboT, organizat de Liga AC (Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, INSCRIERE CLASA ZERO. Unitatile de invatamant au la dispozitie saptamana aceasta sa definitiveze listele cu numarul de clase pregatitoare pe care le vor constitui, iar pe 26 februarie, vor face publice informatiile care sa le permita parintilor sa afle detalii despre…

- #Plogging in Faget. Mai putin alergat, mai mult strans de gunoaie VIDEO Prima initiativa de plogging din Cluj-Napoca, un termen inventat in Suedia si care inseamna culesul de deșeuri in timpul jogging-ului, pare sa prinda la iubitorii de natura si alergare din oras. În urma cu o saptamâna,…

- Pentru cei care vor sa-și puna codul la bataie pentru un sistem juridic românesc mai bun și mai aproape de actualitatea tehnologica a secolului 21, Casa de avocatura Hristescu & Partners și Casa de avocatura Bulboaca și Asociații, alaturi de TechHub, aduc în România cel mai…

- Penicilina lasi – Dinamo 3-2 (25-18, 25-18, 21-25, 19-25, 15-13) „U” Cluj – CSM Bucuresti 0-3 (17-25, 16-25, 12-25) CSM Lugoj – CSM Targoviste 2-3 (26-24, 25-17, 15-25, 22-25, 7-15) Agroland Timisoara – Medicina Targu Mures 3-1 (25-18, 22-25, 25-11, 27-25)

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului, proiectul de lege initiat de Guvern care modifica OG 39/2015 privind cazierul fiscal, act normativ prin care au fost eliminate situatiile ce restrang drepturile practicienilor in insolventa, situatiile care puteau determina inscrierea in cazier in baza unor…

- Duminica, 18 februarie, in partea inferioara a partiei Lupului va avea loc prima etapa a competitiei open de schi alpin Brasov Kids Trophy, eveniment dedicat tuturor copiilor de pana la 12 ani, indiferent daca practica acest sport la nivel de performanta sau doar la nivel amator. „Acest eveniment, care…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, pe repede inainte, Calendarul de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 2019.Deja parintii ai caror copii trebuie inscrisi la clasa pregatitoare intrasera in panica, intrucat anul trecut acest calendar a fost dat publicitatii mult…

- Partida de fotbal disputata intre echipele Concordia Chiajna si Dinamo Bucuresti va fi dezbatuta pe Stadionul Concordia in data de 12 februarie a.c., incepand cu ora 20.45. Pentru buna desfasurare a competitiei, aproximativ 140 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile ,,Matei Basarab,, Ploiesti vor asigura…

- Vitali Vasiliev paraseste compania dupa mai mult de 13 ani in care a transformat Gazprom PJSC intr-un furnizor global de energie, conform Bloomberg. Directorul executiv care a condus activitatile de comert din Londra ale Gazprom va parasi compania in urma unor restructurari de personal,…

- Partida CSM Unic Piatra Neamt - CSU Belor Galati s-a disputat marti si a incheiat cea de-a 12-a etapa a Diviziei A2 - seria Est la volei feminin. Chiar daca au avut in fata un adversar incomod care le-a pus destule probleme, galatencele pregatite de Ileana Berdila au realizat cea de-a 11-a victorie…

- Sute de persoane, sosite inca din timpul noptii la Afrin din regiunile kurde din nord-estul Siriei, au participat la o manifestatie marti, in semn de solidaritate cu locuitorii enclavei kurde, vizata de o ofensiva turca, relateaza France Presse. Cu ramuri de maslin in maini- in aluzie la ofensiva…

- Participantii la proiectul „Biciclisti in Bucuresti” care nu s-au regasit anul trecut pe lista beneficiarilor isi pot actualiza datele pana joi pentru a primi cele 2.500 de vouchere in valoare de 500 de lei pentru achizitionarea de biciclete sau dispozitive Segway, informeaza news.ro.Proiectul…

- Examenul de Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se va desfasura, in acest an, in perioada 11-14 iunie. Inscrierea pentru sustinerea probelor este in perioada 4-8 iunie. Primele rezultate vor fi cunoscute in 14 iunie, iar cele finale, pe 19 iunie. Desfasurarea Evaluarii Nationale pentru…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea. "Eu sunt dezamagit de ce s-a intamplat…

- Scandal luni seara in Targu Jiu, zona Paralela 45. Au fost implicați un șofer de BMW și un taximetrist. Geamurile celor doua mașini au fost sparte. Participanții la scandal au fugit și sunt cautați de poliție. ...

- Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, articolul 78 aliniatul 7 „Evaluarile A,B,C și D, prevazute la articolul 77, aliniatul 4, se organizeaza și se desfașoara la nivelul unitații de invațamant, in timpul anului școlar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fața unei comisii prezidate de directorul…

- Divizia de gestionare a patrimoniului a Deutsche Bank nu recomanda in prezent investitiile in criptomonede, potrivit lui Markus Mueller, seful Oficiului pentru Investitii. Printre probleme se regasesc volatilitatea ridicata, posibila manipulare a preturilor si pierderea de date sau furtul de date, a…

- Divizionara A de handbal feminin a Bacaului, Știința iși face azi debutul intern in 2018. Invinsa in prima etapa a returului la Iași, gruparea bacauana spera sa ia toate punctele in jocul programat in aceasta dupa-amiaza, de la ora 14.00, in Sala Sporturilor, contra antepenultimei clasate, Danubius…

- Autoritatile au decis sa initieze o ancheta in urma dezvaluirilor din presa privind activitatile unui grup neonazist. Sambata, canalul privat de televiziune TVN24 a facut publice rezultatele investigatiei sale legate de miscarea nationalista poloneza "Mandrie si modernitate". Reporteri de…

- Inscrierea se deruleaza exclusiv online, iar selectia propriu-zisa si anuntarea rezultatelor vor avea loc in intervalul 5 - 16 februarie 2018. Vor fi contactati doar candidatii admisi. Procesul de selectie a profesorilor cu statut de experti cooptati si de specialisti externi se va derula conform prevederilor…

- In cel de-al treilea meci amical al perioadei de pregatire de iarna, CSU Suceava a jucat la finele saptamanii trecute pe terenul gruparii Știința Bacau, liderului seriei I din Divizia A. La sfarșitul partidei, elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei s-au impus la opt goluri diferenta, scor…

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Documente atasate: Regulament comper COMPER 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si…

- In locuințele din intreaga lume, chiuvetele sunt prevazute cu o singura baterie, deși exista doua robinete, astfel incat apa calda și cea rece sa poata fi folosite in același timp. In schimb, britanicii nu au facut trecerea catre acest sistem de alimentare cu apa, pastrand instalațiile sanitare din…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Reluat vineri cu meciul de la baieți Dinamo – SCM Craiova, incheiat cu scorul de 0-3, campionatul Divizia A1 la volei și-a derulat ieri alte jocuri de interes. In aceeași a 14-a runda, Arcada Galați a pierdut dupa un meci echilibrat la Ploiești, 2-3 in fața Tricolorului. In etapa a XI-a la feminin,…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc in cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate in sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc in perioada 26-28 ianuarie, la Arcub…

- Se fac angajari la Inspectoratul Județean de Poliție Buzau. Sunt scoase la concurs 4 posturi de agent si 5 posturi de ofiter (unul fiind prin reincadrare). Inscrierea candidatilor se poate face in perioada 11.01. – 19.01.2018 (inclusiv), intre orele 10.00 – 14.00 (numai in zilele lucratoare), la Centrul…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- La Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, inca de la orele diminetii, primii candidati la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 s-au prezentat pentru a-si ridica legitimatiile de concurs. Activitatea va continua si maine. De vineri, 12 ianuarie, incepe contravizita medicala,…

- Disparut in anul 2008 dupa retrogradarea din eșaloanele naționale, clubul de fotbal UMT a ramas drag timișorenilor in special pentru figura senzaționala facuta șapte ani mai devreme, cand promovase in Divizia A in ciuda tuturor previziunilor. O alta performanța mai puțin sonora din istoria formației…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii cinci ani, Cercul de alergare „Gall Lajos” organizeaza ultima manifestare sportiva a anului 2017 – „ Alergarea Sfarsitului de An”, astazi, 28 decembrie. Alergarea va avea loc in Piața Libertații si pe aleile parcului Elisabeta, oricine doritor fiind binevenit sa se…

- Reprezentanti ai mediului de afaceri, ai celui universitar, responsabili din administratie, oameni din lumea sportului, dar si a spiritualitatii au avut prima intalnire de lucru dupa semnarea „memorandumului pentru Bihor”, documentul care stabilea care sunt obiectivele de investitii ale judetului,…

- Dupa o reuniune a Consiliului de Administrație, Toshiba a luat decizia finala privind vanzarea Toshiba Memory Corp unui consorțiu cu care va desfașura negocieri exclusive. Consorțiul este condus de fondul american Bain Capital și include Innovation Network Corp. of Japan, Development Bank…

- Accident grav la Borsec: autocar rasturnat cu 20 de oameni, doi morți Este alerta in Harghita, dupa ce un autocar in care erau 20 de persoane s-a rasturat intre Borsec si Tulghes, cel putin 2 oameni fiind declarati decedati. Autocar cu peste 20 de persoane s-a rasturnat în Harghita;…

- CSM București și CSA Steaua București vor fi adversare in cel mai interesant meci din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin, in urma tragerii la sorți efectuate, vineri, la sediul Federației Romane de Handbal. Cele doua formații s-au întâlnit în…

- Specialiștii Accenture din 55 de țari s-au angajat sa finalizeze peste 10.000 de ore de programare și sa realizeze traininguri de programare in intreaga lume, in cadrul Computer Science Education Week, in perioada 4 – 10 decembrie. Inițiativa este parte a angajamentului companiei de a ajuta elevii și…

- Maratonistul fara o mana din Aiud, Polgar Levente, a reusit sa se inscrie la cea mai grea competitie din lume, ”Arctic Ultra 6633”, care va avea loca in luna martie 2018, in nordul inghetat al Canadei. Sportivul care in timpul liber lucreaza in constructii a beneficiat de o campanie de strangere de…

- Abdel Fattah al-Sisi, președintele egiptean, a anunțat lansarea sistemului electronic de eliberare a vizelor la Expoziția Internaționala de Tehnologii Informaționale Cairo ICT-2017 (The International Telecommunication, Information Technology, Networking, Computing, Satellite & Broadcasting Trade Fair…