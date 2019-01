Hozier interpreteaza „Say My Name”, de la Destiny’s Child, in cadrul Spotify Singles

Hozier lanseaza un cover inedit al piesei „Say My Name”, interpretata de formatia Destiny’s Child, in cadrul seriei „Spotify Singles”. Viziunea lui Hozier asupra piesei din 1999 a fost transpusa in realitate printr-o sesiune de inregistrari, care a avut loc in studiourile Spotify din New York. Cover-ul facut de Hozier este mai delicat decat piesa originala, accentul punandu-se pe vocea patrunzatoare a artistului irlandez. „Aceasta piesa a fost una dintre acelea pe care le-am auzit cel mai des in masina, in timp ce ma aflam in turneu. Mi s-a parut potrivita pentru a o canta live, in cadrul #SpotifySingles”,…