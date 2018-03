Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de rugby a Romaniei a pierdut in Georgia, scor 16-25 (6-10), in ultimul meci din Campionatul European, dar a obtinut neasteptat calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0). "Stejarii" termina…

- Stadionul Dinamo Arena din Tbilisi e scena pe care se disputa azi o infruntare devenita tradiționala. Georgia-Romania, partida din ultima etapa a Rugby Europe International Championship 2018, se va disputa astazi, de la ora 14:00, pe Telekom 2 și liveSCORE pe GSP.RO. Cu toate ca nu ofera puncte in clasamentul…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu Romania, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai intai sa-l informeze despre acest demers,…

- Mirel Radoi, la FRF. Ce funcție va ocupa fostul antrenor de la FCSB. ACTUALIZARE 14 martie. Incepand de azi, Mirel Radoi lucreaza la FRF. “Sunt foarte bucuros ca Mirel Radoi s-a alaturat echipei FRF și proiectului nostru. Am convingerea ca prin experiența lui va contribui la un parcurs cat mai bun…

- Lynn Howells a explicat demisia de la naționala de rugby a Romaniei. Tehnicianul galez spune, intr-un interviu acordat site-ului FRR , ca-si asuma intreaga responsabilitate pentru rezultatele tricolorilor si ca este ”intristat” de modul cum se incheie colaborarea sa cu reprezentativa ”Stejarilor”.…

- Spania este pe cale de a-si indeplini visul calificarii directe la Cupa Mondiala de rugby 2019, invingand duminica Germania cu 84-10 (39-0), pentru aceasta avand nevoie doar de o victorie in ultimul meci al Rugby European Championships, pe 17 martie, cu Belgia, rezultat perfect posibil. La 20 de ani…

- Naționala de rugby a Romaniei nu a avut probleme in jocul cu Belgia, de la Buzau, scor 62-12 (29-5), in etapa a 4-a a Rugby Europe International Championship.RUGBY. „Stejarii” s-au impus lejer in fața Belgiei. Cum se mai poate califica Romania la CM din Japonia

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Buzau, echipa Belgiei, scor 62-12 (29-5), in etapa a patra a Rugby Europe Championship.Dupa acest joc, Stejarii mai au programata o confruntare cu Georgia (18 martie, Tbilisi), scrie news.ro. Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Staff-ul tehnic al echipei Romaniei a operat patru modificari fata de meciul cu Rusia in formula pentru partida cu Belgia, de sambata, de la Buzau, din etapa a patra a Rugby Europe International Championship 2018, potrivit site-ului federatiei de profil. In prima linie, Badiu si Capatana vor evolua…

- Selectionata de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand ca sambata, de la ora 13.00, sa intalneasca, la Buzau, reprezentativa similara a Belgiei. Pentru aceasta partida, a patra din Rugby Europe International Championship 2018, staff-ul tehnic a stabilit…

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Cluj Napoca, scor 25-15 (10-8), in in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Dupa acest joc, Stejarii mai au programate confruntari cu Belgia (10 martie, Buzau) si cu Georgia (18 martie, Tbilisi).Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia.

- Lynn Howells, selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, care se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe stadionul Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship. "Important…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, urmand sa intalneasca sambata, 3 martie 2018, la ora 16:00, pe Stadionul Cluj Arena din Cluj, Rusia. Meciul conteaza si pentru etapa a treia a Rugby Europe International Championship, in urma…

- Naționala de rugby a României joaca în acest sfârșit de saptamâna pe Cluj-Arena, pentru calificarea la Cupa Mondiala de Rugby din Japonia - 2019.Astfel, Stejarii joaca, sâmbata, 3 martie, împotriva Rusiei, aceasta fiind cea de-a 22-a confruntare…

- Yannick Noah critica de noul format din Cupa Davis: ”Au vandut sufletul unei probe istorice”. A doua zi dupa anuntul reformei in Cupa Davis, Yannick Noah, capitanul echipei de tenis a Frantei, nu si-a ascuns deceptia, cum de altfel au facut-o si alti fosti sau actuali jucatori. ”Este sfarsitul Cupei…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena (ora 16:00), Rusia, in etapa a treia a Rugby Europe Championship.

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, de la ora 16:00, echipa Rusiei, in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Pentru aceasta partida, antrenorul Lynn Howells a stabilit un lot de 30 de jucatori,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta aceasta tara in proba de half-pipe. Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei, scor 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship 2018, intr-o partida disputata la Madrid, „ste-jarii” pastrand sanse minime de calificare la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia. Pentru a fi sigura de calificarea…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, „stejarii” urmand sa intalneasca Spania, in etapa a doua a Rugby Europe Championship. Meciul are o miza uriasa, in cazul unei victorii, Romania poate obtine calificarea directa…

- Meci cu miza, dar si un meci cu totul special. Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, Stejarii urmand sa intalneasca Spania, in etapa a doua a Rugby Europe Championship.

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, "stejarii" urmand sa intalneasca Spania, de la ora 13:45 (ora Romaniei) in etapa a doua a Rugby Europe Championship.

- Jucatorii nationalei de rugby a Angliei vor efectua in aceasta saptamana antrenamente comune cu cei din nationala Georgiei, in special pe pachetul de inaintare, Federatia engleza de resort considerand ca gramada georgiana este poate cea mai buna din lume, scrie BBC. ''Noi vrem…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Naționala de rugby a Romaniei se pregatește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship. Stejarii vor debuta in noul an competițional pe 10 februarie, la Cluj, intr-un meci cu Germania. In vederea ...

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat vineri lotul de 30 de jucatori convocati pentru pregatirea partidei cu Germania, de pe 10 februarie, din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, el exprimandu-si increderea ca ''Stejarii'' vor sti sa gestioneze…

- Nationala Romaniei se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship (REIC), ''Stejarii'' urmand sa dispute cinci partide in competitia europeana, trei pe teren propriu si doua in deplasare,…

- Campionatul de fotbal al Spaniei a inregistrat, duminica, sosirea a sase internationali din Arabia Saudita, trei in prima divizie si trei in Segunda Division, in cadrul unui parteneriat cu federatia saudita, a carei echipa nationala este calificata pentru Cupa Mondiala din 2018, informeaza AFP.…

- Chile are un nou selecționer: columbianul Reinaldo Rueda. Copa America, primul obiectiv Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE. ANFP…

- Federatia chiliana de fotbal (ANFP) l-a numit in functia de selectioner national pe columbianul Reinaldo Rueda, care a antrenat pana in prezent echipa braziliana Flamengo Rio de Janeiro, informeaza agentia EFE. ANFP a facut acest anunt luni, dupa ce reprezentantii tehnicianului in varsta…

- Croatul Robert Prosinecki (48 de ani), jucatorul legendar care de-a lungul carierei a evoluat la Real Madrid și Barcelona, a preluat joi postul de antrenor al naționalei Bosniei, luandu-i locul lui Mehmed Bazdarevic, demis dupa ratarea calificarii la Mondialul din 2018. Vizat direct de schimbarea hotarata…

- Federatia de fotbal din Bosnia si Hertegovina (NFSBIH) l-a numit in postul de selectioner national pe fostul international croat Robert Prosinecki, informeaza agentia Reuters. Vicepresedintele NFSBIH, Milorad Sofrenic, a declarat joi ca executivul Federatiei bosniace a votat „in unanimitate” numirea…

- Hagi a facut o dezvaluire neșteptata: ”Mai am doua obiective de acum incolo in viața”. Gica Hagi a creat, din 2009, o academie și un club pe care a reușit in timp-record sa le faca cele mai bune din țara: academia la aproape toate grupele de juniori, pe Viitorul in Liga 1. Nimeni nu-l mai vede plecat…