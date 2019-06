Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii satmareni au avut o intervenție mai puțin obișnuita in aceasta dimineața, in jurul orei 5.00. Un telefon a anunțat prezența unui hoț intr-un imobil de pe strada Vasile Lucaciu, a anunțat presasm.ro. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje ale Inspectoratului Județean de Poliție.…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de magistrații de la Judecatoria Gura Humorului, fiind inculpat pentru doua fapte de furt, o tentativa de furt, o talharie și o distrugere. Iosif Solomon este unul dintre ...

- Oamenii legii au primit mita ca sa inchida ochii la diverse incalcari ale legislatiei rutiere, pornind de la depasiri interzise, sofat cu viteza excesiva si pana la conducerea unor autovehicule cu inspectia tehnica expirata sau care nu aveau asigurare obligatorie valabila. Au scapat de inchisoare…

- Ursul care a semanat teroare in comunele Colti si Panatau a fost omorat, in aceasta dimineața, de catre vanatori, in zona Patarlagele. Imediat dupa ce a fost impușcat, primarul comunei Colți a postat pe site-urile de socializare corpul neinsuflețit al ursului care, in ultima luna, a facut ravagii in…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Brasov au „saltat” miercuri, un barbat in varsta de 60 ani, din municipiul Brasov, care a fost gasit vinovat pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Oamenii legii au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii,…

- Politistii Sectiei 7 Lugoj au identificat un tanar de 24 de ani care a sustras mai multe bunuri dintr-un autoturism. Oamenii legii au fost sesizati de catre un barbat din localitatea Hitias despre faptul ca persoane necunoscute i-au patruns in masina lasata in fata casei si i-au furat mai multe scule.…

- Polițiștii din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat in flagrant delict un barbat, care taia arbori nemarcați, din afara fondului forestier Turceni. Oamenii legii au ridicat in vederea continuarii cercetarilor motoferastraul cu care barbatul taiase materialul lemnos. Hoțul reușise sa transporte…

- Panica printre localnicii din comuna buzoiana Panatau, din cauza unui urs care a inceput sa atace gospodariile. Animalul a patruns, sambata noaptea, in gospodaria unei femei din satul satul Lacul cu Anini si i-a luat porcul din cotet. In urma cu cateva zile, el a atacat mai multe gospodarii din satul…