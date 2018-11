Hoţii de lemne au ajuns să fure şi de pe terenul morţilor ! F. T. Polițiștii spun ca “ Zilnic, se fura din padurile prahovene. Jandarmii nu se lasa nici ei mai prejos și reamintesc ca “Saptamanal cel puțin, sunt prinși prahoveni cu atelaje hipo transportand lemne furate”. Personalul Direcției Silvice Prahova – și așa puțin la numar – nu mai știe incotro sa se imparta… Iar mai nou, se fura material lemnos și de pe terenul care a aparținut, candva, celor trecuți in neființa. Adica, morți… La Provița de Sus, de exemplu, oamenii legii din localitate au identificat un barbat din localitate care furase de pe proprietatea unui consatean doi arbori de anin negru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

