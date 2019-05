Hoții de acumulatori, capturați. Ce au reușit polițiștii Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara efectueaza cercetari fața de doi tineri, de 20 și 26 de ani, banuiți ca ar fi sustras bunuri dintr-o societate comerciala . In data de 24 aprilie a.c., cei in cauza ar fi sustras din curtea unei firme de pe raza localitații Ghiroda, mai mulți acumulatori auto, creand un prejudiciu in […] Articolul Hoții de acumulatori, capturați. Ce au reușit polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hocheiul romanesc a fost ca si inexistent pana anul trecut, cand s-a evitat, in extremis, retrgrodarea la un nivel si mai jos! Astazi, baietii pregatiti de slovacul Julius Penzes au reusit o promovare incredibila.

- Tinerii din Republica Moldova revolutioneaza domeniul auto. 60 de elevi si studenți au reușit sa programeze mașini autonome. Invențiile au fost prezentate publicului intr-un salon de inginerie. Reprezentanții companiilor din domeniu s-au grabit sa le propuna tinerilor oferte de angajare.

- Leonardo da Vinci, de la a carui moarte se vor implini 500 de ani pe 2 mai, a fost prin excelenta "Omul Renasterii", un artist si un inventator de geniu, cu o personalitate complexa, ale carui idei si creatii au schimbat lumea in care traim. "Mona Lisa", "Cina cea de Taina", primul aparat…

- O femeie a fost arestata preventiv de catre polițiștii bistrițeni, dupa ce ar fi sustras o suma de bani, dintr-o locuința. Prejudiciul a fost recuperat aproape in totalitate. ”Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului, in colaborare cu polițiștii specializați in investigații criminale au…

- Prejudiciul a fost recuperat aproape in totalitate. Politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului, in colaborare cu politistii specializati in investigatii criminale au efectuat activitati specifice pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului intr-un caz de furt, comis la data…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud le-au prins, in flagrant, pe 3 femei din judetele Mureș si Cluj, care au furat dintr-o locuinta din Poiana Aiudului, suma de 1.250 de lei. Acestea au profitat de faptul ca victima, pe perioada cat la lipsit de acasa, a lasat cheia sub pres. La data de 24 februarie…

- Politistii Sectiei 3 Rurala Bucovat au efectuat, in cursul zilei de ieri, 7 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de furturi. Prejudiciul produs, in valoare de 16.000 de lei, a fost recuperat si restituit persoanei vatamate, iar persoanele banuite ...

- La data de 6 februarie a.c., politisti din cadrul Poliției municipiului Targu Jiu au fost sesizati de agentul de securitate din cadrul unei societati comerciale de pe raza localitatii, despre faptul ca ar fi identificat doua persoane care ar fi sustras bunuri de pe rafturile societații, trecand…