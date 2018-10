Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi indivizi care au vrut sa jefuiasca un magazin din Belgia l-au crezut pe proprietarul care i-a invitat sa vina la sfarsitul programului pentru a le da mai multi bani, dar au fost surprinsi in flagrant de agentii de politie, informeaza BBC News, RTL si CNN. Sambata dupa-amiaza, la trei si jumatate,…

- Jaf absurd, la sfarsitul saptamanii trecute, in Belgia. Sase tineri, unii dintre ei inarmati, au atacat un magazin cu tigari electronice. The post Cel mai stupid jaf. Pagubitul a chemat hotii sa il mai jefuiasca o data si ei au revenit appeared first on Renasterea banateana .

- Mai multe persoane urmarite international au fost depistate de politistii ialomiteni, in cadrul unei razii.Astfel, oamenii legii au reusit identificarea a doi barbati de 29, respectiv 32 de ani, ambii din Tandarei, urmariti international.

- Cei doi mineri de la Complexul Energetic Oltenia, care au suferit arsuri in urma unui accident de munca, și care au primit ingrijiri la o clinica din Belgia, s-au intors miercuri acasa. Cei doi ortaci au fost raniti in urma ...

- Bogdan, Shurubel și Ionuț au revenit la butoane și iți vor face din nou diminețile mai frumoase. Insa matinalii n-au revenit cu mana goala, ci au adus și un cadou. Un #FRESH de portocale numai bun pentru trezitul de dimineața. Eminem, Machine Gun Kelly, sa va pregatiți! Bogdan, Shurubel și Ionuț preiau…

- Clujul se pregatește sa deschida porțile pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri. Untold iți coloreaza vara cu un line-up care include 234 de DJ și artiști intre 2 și 5 august. Cei mai așteptați sunt Black Eyed Peas, The Prodigy și Armin van Buuren. Ce te așteapta Festivalul, ajuns la a 4-a…

- Fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a revenit sambata in Belgia si a promis sa continue "sa apere cauza dreapta a poporului catalan", relateaza AFP, preluata de Agerpres. "Nu este capatul calatoriei. Voi calatori pana in ultimul colt al continentului…

