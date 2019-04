Hoti minori prinsi de politistii negresteni

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii și cei din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au depistat doi barbați banuiți de comiterea unor furturi din locuințe. Cei doi au fost interceptați in trafic, in Campia Turzii, la scurt timp de la comiterea unui furt dintr-o locuința din…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciilor ”Craiovița” și ”Brazda” (inclusiv in ținuta civila) au depistat si prins in flagrant, ieri, in Cimitirul ”Sineasca” și in zona apropriata, in flagrant 3 minori, cu varste cuprinse intre 13 și 15 ani, toți din ...

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Oradea, cerceteaza doi tineri, prinsi in flagrant delict cu peste 230 de grame de cannabis asupra lor. La data de 27 februarie 2019, pe o strada din municipiul Beius, cei doi tineri, de 22…

- * Politistii au demarat cercetari in cazul unui barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Sauca, despre care familia sustine ca a fost agresat de angajatii sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde acesta era internat. * Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- In data de 28.01.2019, in jurul orei 04:15, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vulcan au fost sesizați de catre un barbat din localitate cu privire la faptul ca i-a fost sustrasa mașina, ce era parcata in fața blocului. Politistii structurii de ordine publica, in timp ce efectuau…

- Barbatul de 68 de ani, din comuna Falciu, județul Vaslui, locuia impreuna cu sotia, femeia fiind cea care a l-a descoperit. Vazand ca acesta nu era in casa, femeia a iesit sa-l caute, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Poziția nefireasca in care a fost gasit…

- Un barbat in varsta de 68 de ani din comuna Falciu a fost gasit decedat, sambata dimineata, cazut intr-o cada pusa sub streasina casei pentru colectarea apei, potrivit agerpres.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa impunerea taxei pe lacomie: Avem sub revizuire toate planurile de investiții…

- Doi minori de 14, respectiv 16 ani, banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturisme, sunt cercetati de politisti pentru furt calificat in forma continuata. Faptele au fost comise in luna ianuarie 2019, in municipiul Zalau. Unul dintre acestia a fost retinut. Prejudiciul a fost recuperat in proportie…