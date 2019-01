HOTI, HOTI si iar HOTI! O banda de copii a terorizat mai multe societati comerciale din Buzau

In continuarea activitatilor desfasurate de politistii de investigatii criminale de la Politia Municipiului Buzau in cazul unei tentative de furt din locuinta, fapta sesizata in cursul lunii septembrie 2018, s-a stabilit ca principalul banuit este un tanar in varsta de 19 ani din Beceni.In urma investigatiilor efectuate de politisti a rezultat ca tanarul este principalul banuit si in cazul unui furt din locuinta, fapta comisa tot in cursul anului 2018. Fata de tanarul de 19 ani s-a luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, cercetarile fiind continuate sub supravegherea procurorului…