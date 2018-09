Stiri pe aceeasi tema

- Attila Biro, jurnalist Rise Project, a fost reținut, joi seara, de Poliția din Bulgaria, alaturi de un ziarist bulgar. Aceștia au fost prinși in apropierea localitații Pernik, unde persoanele vizate de o investigație incercau sa arda documente referitoare la o frauda cu fonduri europene. Cazul a intrat…

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau. Politia a confirmat ca Dodon se afla intr-una…

- Dupa ce zeci de români s-au plâns ca le-au fost suspendate temporar conturile de Facebook dupa ce au au dat review pe pagina Poliției, oficiali ai retelei de socializare precizeaza ca de vina a fost o eroare de algoritm, nu vreaum demers al administratorilor

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…

- Teleormanenii, printre cei mai cautați hackeri in Eveniment / on 17/07/2018 at 12:54 / FBI a pus o recompensa uriașa pe capul unui alexandrean, 1 milion de euro. Acesta este acuzat de fraude pe internet, care au produs un prejudiciu de multe milioane de euro. Nicolae Popescu (mai nou), pentru…

- De cand a postat mesajul, tanarul Alin Vasilescu este de negasit. A plecat de acasa cu bicicleta, iar telefonul sau mobil este inchis. In mesajul postat pe Facebook, Alin (Andrei, pe reteaua de socializare) a scris: „Imi pare rau ca nu am putut accepta viața asta, dar mai bine ii așa. Nu știu unde…

