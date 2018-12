Hoți de flexuri și mașini de găurit. Doi tineri au fost prinși după furt în serie Potrivit IPJ Cluj, la data de 5 decembrie, în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bonțida au identificat doi barbați banuiți de comiterea mai multor furturi din locuințe și anexe gospodarești. Conform probatoriului administrat, în perioada octombrie-noiembrie, cei doi barbați, de 25 și 23 de ani, din Turda, ar fi comis 5 furturi din locuințe și dependințe de pe raza comunei Bonțida. Cei doi ar fi sustras unelte electrice, precum flexuri, mașina de gaurit, rotopercutor etc., cauzând un prejudiciu total de circa 6.000 de lei.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

