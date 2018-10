Stiri pe aceeasi tema

- O grupare de romani care a comis 80 de furturi din societați comerciale, in Franța, a fost destructurata in urma a 11 percheziții facute in județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Caraș-Severin și Olt. Romanii au furat in Franța utilaje și scule electromecanice de 100.000 de euro, scrie Mediafax.Potrivit…

- Politistii atrag atentia ca in cazul unor accidente rutiere nu trebuie oferite sume de bani sub nicio forma. De asemenea, persoanele sunate pentru a li se cere bani trebuie sa apeleze imediat la telefonul de urgenta 112.

- In timp ce, in sfarșit, lumea pare sa se fi lamurit in privința metodei accidentul, de departe, cea mai de succes metoda de inșelaciune din ultimul deceniu, infractorii și-au pus mintea la contribuție și au “clocit” o noua metoda prin care, considera ei, mulți cetațeni vor fi atrași in cursa. Deși Poliția…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au intocmit lucrare penala unei mame a doua minore, dar și șoferului care conducea mașina in care se aflau acestea, deoarece au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat. In data de 25 august…

- Politistii de proximitate din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au desfasurat marti, 21 august, activitati preventive in zona de responsabilitate. Acestea au avut drept scop creșterea gradului de informare a cetațenilor, in special a persoanelor varstnice și a celor care ...

- Polițiști romani pentru hoții de buzunare de pe Coasta de Azur Foto: Arhiva. Doi politisti români au ajuns, la acest sfârsit de saptamâna, la Nisa, pentru a face echipa cu politistii francezi, în actiunile de anihilare a bandelor de mici infractori, formate din…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Timisoara si Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat patru perchezitii la locuintele a patru persoane banuite de infractiuni informatice si inselaciune. Trei persoane au fost conduse la audieri.La data de 9 august…