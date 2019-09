Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Arad au redactat motivarea primei sentinte dintr-un dosar DIICOT in care este judecata o grupare de hoti acuzata ca fura bani si carduri de la clientii unor supermarketuri. In dosar este judecat si un politist acuzat ca ii proteja pe hoti.

- Ziarul Unirea Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud: ingredientele unei ediții desfașurate la cel mai inalt nivel Aiudul a descoperit ingredientele organizarii unui Festival Internațional de Folclor de succes Dupa 3 zile de adevarata sarbatoare, Aiudul se poate mandri cu desfașurarea celei…

- Polițiștii brașoveni au fost solicitați sa intervina, la finalul saptamanii trecute, la mai multe cazuri de violența in familie. In tot județul au existat trei situații in care s-a impus emiterea unor ordine de protecție provizorii. La data de 28 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7194 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa marti. Totodata, francul elvetian a crescut la cel mai inalt nivel din ultimii 4 ani, iar aurul a urcat aproape de cel mai mare nivel al ultimilor 7 ani, pe fondul…

- La data de 23 iulie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati de un barbat, de 64 de ani, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orelor 12.40 si 15.00, fiica sa ar fi incalcat ordinul de protectie emis la data de 25 ianuarie a.c., de Judecatoria Constanta, in sensul ca s a apropiat…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a invitat fiul sa ocupe functia de ambasador in Statele Unite, un plan care scoate in evidenta influenta tot mai mare a familiei "Bolsonaro" din viata politica braziliana, anunta The Guardian, potrivit b1.ro.Iar fiul presedintelui, care in momentul…

- Liderul social-democratilor damboviteni, Rovana Plumb, a anuntat, luni seara, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca si-a depus mandatul in cadrul Comitetului Executiv Judetean, in care s-a facut analiza rezultatelor de la alegerile europarlamentare, iar colegii sai din organizatie au reconfirmat-o…

- Populatia din Romania a ajuns la sfarsitul anului 2018 la o avutie neta de 2.023 mld. lei (aproximativ 435 mld. euro), iar cea mai mare pondere, de 78%, revine activelor imobiliare, potrivit celor mai recente date ale Bancii Nationale.