Hotelurile lui Radu Mazăre din Brazilia, executate de statul român. Documente Fostul primar fugar al Constanței, Radu Mazare, este la un pas de a fi adus in Romania. Dar si de a ramane fara o parte importanta a investitiilor facute in afara tarii. Motivul: Parlamentul a aprobat o lege in acest sens, iar președintele Klaus Iohannis a promulgat-o. Concret, o lunga perioada de timp, autoritațile romane au negociat cu autoritațile braziliene posibilitatea incheierii unui acord bilateral de cooperare pe parte penala, acord care s-a transformat intr-o lege care in prezent este in vigoare. Potrivit surselor DCBusiness, autoritațile romane s-au deplasat in Brazilia și au semnat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

