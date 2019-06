Stiri pe aceeasi tema

- Pentru elevii claselor a XII-a din intreaga țara, aceasta saptamana a fost ultima de școala și cu siguranța ca aceasta perioada va ramane pentru mult timp intiparita in minte pentru ca acum au avut parte de niște zile deosebite, putand fi considerate ca fiind printre cele mai frumoase din viața lor…

- Potrivit NBC, cei trei, de nationalitate indiana, au murit joi de epuizare, doi (Anjali Kulkarni, de 54 de ani, si Kalpana Das, de 49 de ani) in timp ce coborau muntele, iar al treilea (Nihal Bagwan, de 27 de ani), in timp ce astepta la coada formata pentru a putea ajunge la varf.Moartea…

- Un sofer a intrat cu masina in trecatori intr o localitate din nordul Californiei, provocand ranirea a opt persoane, in ceea ce pare a fi 39; 39;un act intentionat 39; 39;, au anuntat autoritatile, relateaza CNN, citeaza Agerpres.Incidentul s a produs marti seara in Sunnyvale. Politia a fost chemata…

- Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in zona Canico de Baixo din Arhipelagul Madeira. Un autocar care transporta zeci de turisti s-a rasturnat si a cazut intr-o prapastie. "Mai multe persoane au murit in accident", a transmis Politia, fara a oferi detalii. Conform unor surse citate…

- Lipsa celor șapte ani de acasa se vede și in trafic. Un șofer indrazneț o face pe deșteptul in trafic si a pus viata mai multor persoane in pericol. Din imagine se vede cum șoferul a ieșit pe contrasens pentru a fi primul la semafor.

- Salvamontistii au avut, duminica, greaua misiune de a urca pe munte pentru a recupera trupul fata viata al unei persoane. Nu mai putin de 10 salvatori montani din cadrul serviciilor Salvamont Prahova si Busteni au pornit in aceasta actiune, dupa ce un turist anuntase faptul ca a observat trupul fara…