- Brigitte Sfat a decis sa vanda apartamentul de la mare pe care l-a primit cadou de la fostul ei soț, marele jucator de tenis Ilie Nastase. In iunie 2017, Brigitte Sfat a primit cadoude la Ilie Nastase, fostul ei soț, un apartament in valoare de 100.000 de euro. Brigitte Sfat, alaturi de fostul ei soț,…

- Salvarea inceputului de sezon estival ar putea veni cu un program care a suferit tot felul se schimbari in ultimii ani. Au aparut ofertele sub umbrela "Litoralul pentru Toti". In statiunea Mamaia, o camera la un hotel de 3 stele costa 90 de lei pe noapte, iar daca vreti un hotel de 3 stele din Eforie,…

- Hoteluri de 4 stele amendate de OPC pentru mizeria din camere și din bucatarie. Inspectorii s-au adus acolo dupa reclamațiile mai multor clienți. Cand s-au trezit cu inspectorii in bucatarie, angajații au incercat sa ascunda mancarea pastrata in condiții improprii. Seful CJPC Constanta, Horia Constantinescu,…

- Doua hoteluri de patru stele din Mamaia vor fi sancționate de comisarii de la Protecția Consumatorului din cauza condițiilor improprii descoperite in unele camere și in bucatarii. Zeci de kilograme de produse au fost retrase de la consum, iar mai multe camere vor fi oprite temporar de la inchiriere,…

- 40.000 din cele 101.000 de locuri in total in hoteluri clasificate de pe litoral sunt pregatite pentru turistii care vor petrece la malul Marii Negre minivacanta de Paste si 1 Mai, preturile variind intre 40 lei intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si 1.500 lei/noapte/camera in nordul statiunii…

- Peste 40.000 de turiști sunt așteptați de Paști și 1 Mai pe litoral, 25.000 dintre ei numai in stațiunea Mamaia. Cei mai mulți au ales sejur de trei nopți, in perioada 26 aprilie - 1 mai, prețurile de cazare variind intre 125 și 400 de lei de persoana pe noapte, la hoteluri de 3 și 4 stele, potrivit…

- Doar 80 din totalul celor peste 300 existente pe tarmul Marii Negre isi vor primi turistii in aceasta perioada, mai putin de 30%. Cele mai cautate statiuni sunt Mamaia si Vama Veche, urmata de Eforie Nord, insa fata de 1 Mai anul trecut, numarul turistilor prezenti pe Litoral va fi mai mare, iar o parte…