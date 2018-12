Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, a implinit in anul 2018 zece ani pe piata din Romania, un deceniu in care acest nume a devenit brandul celui mai puternic operator din industria de profil: o retea de retail de peste 1.000 de agentii, operatiuni si birouri deschise…

- Compania chineza de eCommerce JD.com, cel mai mare rival al Alibaba, investeste puternic in inteligenta artificiala si procese de automatizare, livrari cu drone, camioane autonome, depozite inteligente.

- Primul parc tematic de inteligenta artificiala din China a fost deschis publicului la inceputul lunii noiembrie, dupa zece luni de renovare a unui parc municipal din nordul Beijingului, relateaza luni Xinhua. Autobuze fara soferi, stalpi de iluminat inteligenti capabili sa inregistreze date privind…

- Un barbat susține ca este calator in timp și ca a fost in anul 2045. Mai mult, acesta a adus și o filmare din acel an. Barbatul, a carui fața a fost cenzurata, face afirmații șocante, parand extrem...

- Roboții vor construi alți roboți intr-o noua fabrica din China! Investiția va costa 150 de milioane de dolari și va fi construita in Shanghai, arata Reuters.com. Fabrica va incepe sa produca roboți pentru China, la finalul anului 2020. Va avea 7.000 de metri patrați și va folosi oameni și roboți care…

- Cerințele de baza pentru funcțiile sofisticate avansate de asistența a șoferului și conducere automata sunt o ințelegere in detaliu și o evaluare precisa a intregii situații din trafic. Pentru a permite vehiculelor automate sa preia controlul de la șoferi, autovehiculele trebuie sa dezvolte o ințelegere…

- Compania Neurala – o companie din Boston specializata in inteligența artificiala – colaboreaza cu NASA pentru a incorpora in vehiculele spațiale, in dronele și roboții trimiși pe Marte o tehnologie care sa ușureze misiunile de explorare.

- Pana in 2020, oamenii de stiinta chinezi planuiesc sa lanseze un satelit artificial, astfel incat strazile sa fie iluminate dupa lasarea intunericului. Actiunea va avea loc in orasul Chengdu, capitala districtului Sichuan din sud-vestul Chinei.