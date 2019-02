Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba restrictioneaza accesul presei la summitul presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza The Associated Press, preluata de news.ro.Patru jurnalisti din presa scrisa, inclusiv unul de la AP, au primit interdictia de a acoperi inceputul cinei lui…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri, la Hanoi, cu presedintele Vietnamului, Nguyen Phu Trong, cu cateva ore inaintea unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru al doilea summit al lor, informeaza Reuters. Foto: (c) STR / EPA Intalnirea dintre Trump si…

- Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook.'Cand am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare si de securitate pe la sectorul VIP cu soldati si oficiali…

- Un imitator al lui Kim Jong Un, retinut in Vietnam inaintea summitului intre liderul nord-coreean si presedintele american Donald Trump, a fost expulzat luni, relateaza AFP si dpa. Australianul, cunoscut sub numele de scena Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineata de trei oficiali vietnamezi,…

- Kim Jong-Un ar urma sa parcurga in doua zile si jumatate, prin China, distanta dintre Phenian si Hanoi. Liderul nord-coreean ar urma sa ajunga cu trenul in oraselul de frontiera vietnamez Dong Dang, de unde va fi dus cu masina spre Hanoi circa 170 de kilometri. Kim Jong-Un si Donald Trump…

- Vietnamul se pregateste sa-l intampine pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, asteptat sa vina peste cateva zile cu trenul, in vederea celui de-al doilea summit cu presedintele american Donald Trump care are loc la 27-28 februarie la Hanoi, au declarat miercuri pentru agentia Reuters doua surse bine informate…

- Vietnamul se pregateste sa-l intampine pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, asteptat sa vina peste cateva zile cu trenul, in vederea celui de-al doilea summit cu presedintele american Donald Trump care are loc la 27-28 februarie la Hanoi, au declarat miercuri pentru agentia Reuters doua surse bine…

- Cel de-al doilea summit dintre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau nord-coreean, Kim Jong-Un, se va desfasura in Vietnam. Presa americana scrie ca intalnirea va avea loc in Hanoi sau Danang.