Hotelul Concordia, in care s-a decis Unirea Principatelor, va fi reabilitat

- Primaria Capitalei anunta, miercuri, ca reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a hotarat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domnitor al Moldovei, va incepe in primavara acestui an.Citeste si: Top Bloomberg:…

- Dupa ce arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a OAR, a organizat marti un protest intitulat "Rusine" in legatura cu starea deplorabila in care a fost lasat de autoritati Hotelul Concordia din Bucuresti, iar informatia a aparut si in presa, primarul Gabriela Firea sustine ca cladirea…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta ca a luat toate masurile astfel incat cladirea fostului Hotel 'Concordia', monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei, aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid.

- Conform purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, citat de news.ro, victima este un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, caruia i s-a facut rau si a cazut in fata tramvaiului, la Pasajul Obor. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov…

- Reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a decis Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei, va incepe in primavara acestui an, potrivit Primariei Capitalei.

- Reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a decis Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei, va incepe in primavara acestui an, potrivit Primariei Capitalei. De la preluarea…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, a luat toate masurile, conform competentelor legale ce ii revin, astfel incat, cladirea monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei (fostul hotel “ Concordia”), aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid. …

- Primaria condusa de Gabriela Firea a transmis un comunicat de presa in care vorbeste despre situatia imobilului de patrimoniu lasat in paragina, in care a fost semnata la 24 Ianuarie 1859 Unirea Principatelor Romane.

- In jurul datei de 24 ianuarie, in fiecare an, societatea civila, arhitectii, istoricii, jurnalistii, iubitorii de patrimoiu isi ascut creioanele, isi potrivesc cuvintele si pornesc sa deplanga o cladire - Hotel Concordia - aflata in „paragina”, cuvant folosit in exces, care mai degraba nu mai „exista”…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii, responsabilitatea…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Anca Simion Boieru , grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1957); Cristian Ioan Gutau , pictor, actor (n. 1976); Dorina Chiriac , actrița (n. 1973); Doru Borobeica , component al formatiei Iris (n. 1963); Florin Șerban , regizor (n.…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- "Se aproba asocierea Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Ilfov, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti, persoana juridica de…

- Viorel Lis si-a pregatit cerintele post-mortem. Acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana. Fostul primar al Capitalei ii cere sotiei sale sa nu se marite nici cu acte si nici in biserica dupa moartea lui. De asemenea, Viorel Lis vrea ca nimeni sa nu planga la inmormantarea lui.

- Muzica, alcoolul si prietenii au reprezentat trio-ul perfect in cazul celor care au vrut sa ii prinda 2018 cat mai veseli prin cluburile din Centrul Vechi. Localurile au fost cautate in special de straini, care gasesc Bucurestiul ca pe un loc perfect: cu bautura ieftina si fete frumoase. Pentru multi,…

- Cu o zi inaintea ședinței extraordinare a Consiliului local, in care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2018, reprezentanții Primariei anunțau, pe pagina oficiala a instituției: ”In ciuda faptului ca 2018 va fi un an dificil, administratia locala propune ca nivelul impozitelor…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital. Doctorii au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel…

- Veste imensa pentru milioane de salariati din domeniul bugetar. Guvernul lui Mihai Tudose a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanța. Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizație de vacanța, sub forma de vouchere, in cuantum…

- In cadrul Comisiei Mixte Administrație-Sindicate de ieri, liderii sindicali au fost de acord cu conducerea CE Oltenia in privința faptului ca anul 2018 nu va fi lipsit de disponibilizari. Cele doua parți au convenit insa ca maxim 200 de angajați sa paraseasca compania cu salariile compensatorii.…

- Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi suplimentara. Potrivit municipalitatii, dupa modificarile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificata si completata de Legea nr. 15/2016, Asociatia comerciantilor din Centrul…

- Devis Mangia a cerut mai multa atenție din partea jucatorilor sai, dupa meciul caștigat de CS U Craiova in fața celor de la CFR Cluj (2-1), pentru ca Alexandru Baluța și-a lasat echipa in inferioritate in ultimele 10 minute. Baluța a vazut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, dar tehnicianul…

- L-a invins in ultimii ani, in instanta, pe Gigi Becali, iar finantatorul echipei de fotbal a pierdut sigla si numele Stelei. Parca imbatat de succesul avut, juristul CSA a vrut mai mult. Dar a pierdut, de aceasta data, in fata dusmanului din Pipera. Nu-i bai, pentru ca a facut destule pentru noua echipa,…

- Chiril Lucinschi se va afla in continuare in arest la domiciliu. Astazi instanța a prelungit arestul la domiciliu a fostului deputat cu inca 30 de zile. Avocații lui Lucinschi au cerut recuzarea judecatoarei, invocind lipsa de imparțialitate a acesteia la examinarea demersului de prelungire a arestului. …

- Cunoscutul actor Adrien Brody s-a aflat intr-o vizita la București, unde a fost prezent alaturi de Alexandra Dinu la premiera filmului „Bullet Head”, in care amandoi sunt protagoniști, alaturi de John Malkovich și Antonio Banderas. Chiar daca cele doua vedete s-au lasat așteptate, totuși fanii au avut…

- Procurorii de la Parchetul General au decis clasarea dosarului deschis dupa ce fostul deputat a publicat inregistrari cu fostul presedinte, Traian Basescu. Potrivit Romania TV, dupa ce au efectuat cercetari si mai multe audieri, procurorii au decis ca nu exista probe sau fapte.La acea vreme,…

- Lucrarile de consolidare si reabilitate a patru imobile monument istoric, situate in Centrul Vechi al Capitalei, strada Blanari, au fost demarate de Primarie. Edilul-șef Gabriela Firea a mers pe teren sa verifice cum se desfasoara lucrarile. “Aceste imobile necesita reabilitare urgenta intrucat se afla…

- Judecatorii Curtii de Apel Cluj l-au condamnat definitiv pe Lorant Kudor Duka, un tanar de 24 de ani care a ucis o femeie intrand cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc la Huedin, in data de 27 aprilie 2017.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- Cu patru sptamani inainte de Revelion, multi romani stiu deja unde ii va prinde noaptea dintre ani. Si-au cumparat un loc in cluburi celebre. Cele mai cautate locuri sunt restaurantele din Centrul Vechi al Capitalei.

- Un consilier al Primariei București i-a criticat dur pe protestatarii care au cerut anularea Targului de Craciun din Piața Victoriei. Reacția vine la scurt timp dupa ce primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat intr-un comunicat de presa ca renunta la organizarea Targului de Craciun ce urma sa…

- Joi, 30 noiembrie, de la ora 18.00, concert SLAGARE ROMANESTI in Centrul Vechi al municipiului Baia Mare. Toți cei care iubesc muzica de calitate, vor avea parte de o surpriza placuta. Astfel joi, 30 noiembrie in Centrul Vechi al municipiului Baia Mare, va debuta spectacolul cu indragitele șlagare…

- Comunicat. „Aeroportul din Arad are tot mai multe sanse sa devina operational pentru curse regulate interne si externe, in special datorita interesului investitorilor germani si in pofida promisiunilor politice locale, nefinalizate...

- Nicolae Stanciu va fi cedat in pauza de transferuri din iarna, anunta presa din Belgia. "O decizie in privinta viitorului lui Nicolae Stanciu la Anderlecht va fi anuntata oficial pe 5 decembrie. Totusi, ea a fost luata deja. Romanul nu va mai juca la Anderlecht din iarna. Exista doua optiuni…

- Daniel Pancu a ajuns la 40 de ani și spune ca va renunța la fotbal la sfarșitul acestui sezon de Liga a 4-a. Atacantul incearca s-o promoveze pe Academia Rapid in Liga a 3-a, echipa sa fiind pe locul 2 in clasament. "Pasiunea nebuna pentru Rapid m-a facut sa revin. A venit inițiativa primarului de la…

- Guvernul a decis in sedinta de miercuri, printr-o Hotarare, sa o numeasca pe Daniela Maria Dobre in functia de consul general al Romaniei la Bologna, Italia. In baza aceleiasi Hotarari, Executivul a aprobat rechemarea din aceasta functie a lui Eugen Serbanescu, anunta Agerpres.Printr-o alta…

- Tribunalul Constanta a dispus aseara arestarea preventiva a lui Daniel Petrisor Stan, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa la infractiunea de omor. Mandatul de arestare este valabila pe o durata de 30 de zile , incepand cu data de 20 noiembrie si pana la data de 19 decembrie, inclusiv.…

- Impresarul lui Denis Alibec, Florin Lovin, a anunțat ca atacantul de la FCSB ar putea pleca, insa doar in cazul unei noi oferte din Anglia, refuzand categoric orice alta varianta dintr-o țara exotica. "Din punctul meu de vedere, Anglia ramane singura varianta pentru Alibec. El nu prea vrea sa plece…

- Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana' in locul celei "moldovenesti' a fost avizata pozitiv miercuri de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media, informeaza…

- Fondul american de investitii Cerberus a cumparat o participatie de 3% la Deutsche Bank, devenind al patrulea mare actionar la cea mai mare banca din Germania, transmite Reuters. Cerberus a constituit totodata, in luna iulie, o participatie de 5% la Commerzbank, a doua mare banca germana listata…

- "PNL a hotarat la reuniunea Biroului Executiv, impreuna cu grupurile parlamentare, in unanimitate, depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului PSD-Dragnea-Tudose. Ordonanta care a ravasit sistemul fiscal din Romania, care pune in pericol dezvoltarea economica a Romaniei, care creeaza un haos…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, afirma ca prin incercarea de a-l vizita pe fostul suveran a dorit doar sa iși vada bunicul și sa iși ia ramas bun și susține ca nu acesta ar fi decis sa nu il primeasca. "Regret enorm ca aceste comunicate de presa ale Casei Regale lezeaza…

- Fapta femeii a fost suprinsa pe camerele de supraveghere amplasate in supermarketul din Dej, iar imaginile au ajuns pe mana polițiștilor, scrie dej24.ro. Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz și incearca acum sa dea de urma femeii pentru a o trage la raspundere. Citeste si Talharii…

- Lantul de restaurante de tip fast food KFC isi continua planurile de extindere la nivel national si deschide prima unitate din Centrul vechi al Capitalei si cea de-a treia de tip drive thru, in Oradea, in urma unei investitii totale de peste un milion de euro. Astfel, KFC isi intareste…

- Mai multe proprietați cu adevarat impresionante sunt disponibile pe piața imobiliara din Capitala. Este vorba despre cladiri-mamut cu istorie și prețuri pe masura dimensiunilor impresionante de care dispun. Cele mai mari doua cladiri din București scoase la vanzare in aceasta perioada de catre proprietari…

- Liderul social-democrat a lamurit, din mers, la Parlament fiind, un zvon ce a circulat recent in spatiul public. Decis in prima faza sa nu faca prea multe comentarii si spunandu-le jurnalistilor ca nu face declaratii, Dragnea a ales, totusi, sa clarifice o speculatie. Intrebat daca s-a opus Mihai Tudose…

- Dupa ce Mariana Calfa l-a acuzat ca ii doreste moartea si ca ar fi pus oameni sa o urmareasca, Gheorghe Gheorghiu a rupt tacerea. Reputatul artist si-a demolat fosta iubita, despre care a afirmat, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ca nu ar fi in deplinatatea facultatilor…

- In urma cu cinci ani Mihai Eleodor Mandreș a fost propus pentru postul de vicepreședinte al Eximbank care revenea PNL, dar a fost respins de Banca Nationala. El a fost secretar de stat in Ministerul Finațelor in 2014 timp de doua saptamani. In casa lui din București funcționeaza firma care opereaza…

- Luni, ca raspuns la acuzatiile ce i-au fost aduse de denuntatorul Romica Parpalea, in urma cu cateva zile, chiar de pe treptele DNA-ului, Carmen Dan, ministrul de Interne, a decis sa depuna, la randul ei, o plangere pentru denunt calomnios si alte infractiuni. Cum obiectul plangerii se refera de constituire…

- Psihologul Oana Danciu, in varsta de 37 de ani, din Constanta, ramane sub control judiciar. Ieri, judecatorii au respins cererea de inlocuire a controlului judiciar cu arestul preventiv fata de aceasta, formulata de IPJ Constanta, ca nefondata. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate…