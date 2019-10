Stiri pe aceeasi tema

- Cateva etaje ale cladirii unui hotel Hard Rock din New Orleans aflat in constructie s-au prabusit sambata. O persoana a murit, 9 au fost ranite, si 3 persoane sunt disparute. Cladirea situata in apropierea Cartierului Francez este considerata extrem de instabila, relateaza USA Today.

- Un avion s-a prabușit, la aterizare, in apropiere de aeroportul din Livov, Ucraina. Aeronava zbura din Italia spre Turcia, iar in urma accidentului au decedat cel puțin patru persoane, anunța...

- Un avion de transport marfa s-a prabusit in parcarea unui atelier de reparatii a camioanelor situat in apropierea aeroportului Toledo, in statul american Ohio, potrivit CNN, citeaza mediafax.ro.

- O aeronava militara de tip Sukhoi-25UB s-a prabușit marți in regiunea Stavropol din Rusia, cei doi piloți fiind dați disparuți, a anunțat Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției de presa TASS, citata de Mediafax.Echipele de salvare se afla in cautarea celor doi piloți disparuți, a informat…

- Unul dintre autoturisme venea dinspre Navodari. La un moment dat, nu se stie din ce motiv, a patruns pe contrasens si s-a izbit violent cu celalat autoturism. Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre soferi a murit pe loc. La fata locului au venit mai multe ambulante si un echipaj…