Hotel din Jupiter, modernizat. Va avea un restaurant nou si sali de conferinte

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii rapoartelor privind impactul asupra mediului pentru trei proiecte initiate de Envisan NV Belgia Sucursala Pitesti, avand ca loc de implementare apele teritoriale ale Marii Negre. Executia lucrarilor de dragaj pe platoul…

- Pe strada Stefanita Voda nr. 27 va fi edificat ansamblul multifunctional "Tomis Gardensldquo;. Proprietarul terenului vrea sa ridice un ansamblu de unitati locative de P 7etaje. Imobilul urmeaza sa fie construit in zona delimitata de strada Stefanita Voda, unitatea militara, terenuri proprietate publica…

- Edilul sectorului 6 al Capitalei a platit ilegal aproape un milion de euro pentru lucrari de amenajare a trotuarelor și a spațiilor verzi. Potrivit inspectorilor Curții de Conturi, banii trebuie recuperați, altfel primarul va trebui sa ii achite din...

- Agroboutique SRL construieste in comuna 23 August. Societatea a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Construire pensiune turistica, foisor, imprejmuire, amplasare firma luminoasa si amenajare incinta piscina, terase, alei, fosa septica , in vederea…

- Municipiul Bacau titular al proiectului „Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrari tehnico-edilitare (apa si canalizare)”,propus a se realiza in municipiul Bacau, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tomis CM Investment SRL, firma infiintata anul trecut, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta revizuirea deciziei etapei de incadrare pentru proiectul care vizeaza construirea unui imobil P 4 etaje, pe care intentioneaza sa l supraetajeze. Societatea Tomis CM Investment, prin…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru…

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- Grup Cereal Agrozoo SRL, controlata de Cristian Bogdan Bobe, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul tehnic de prezentare a proiectului "Construire cramaldquo;, in vederea obtinerii avizului de mediu. Crama va fi infiintata in comuna Pestera. Acest obiectiv presupune construirea…

- Investitorul Anahida Dogaru intentioneaza sa supraetajeze imobilul de opt etaje ridicat in statiunea Mamaia, zona hotel Metropol, lot 2 lot 3. Anahida Dogaru a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "Modificare proiect autorizat cu AC nr. 1138 16.08.2017 pentru laquo;Construire…

- Clinica MedLife SA din cladirea Romtelecom de pe bulevardul Tomis se modifica. In acest sens, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Med Life SA a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Modificare AC nr. 1236 12.08.2014 amenajari interioare, recompartimentare si…

- SC Tomis Plus SRL, care solicitase evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire imobil mixt D partial p 4E locuinte colective, imprejmuire partiala teren si organizare de santierldquo;, a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta. Astfel, APM Constanta anunta…

- In Navodari, zona Mamaia Nord, va fi ridicat un hotel de patru etaje. In acest sens, societatea Alex Sim Sweet SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "Construire hotel P 4 etajeldquo;. Alex Sim Sweet SRL, prin Tanta Alexe, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Gheorghe Hagi a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta autorizatie de mediu pentru "Hotel, restaurant si spalatorieldquo;, amplasat in statiunea Mamaia. Precizam ca este vorba despre hotelul Iaki. Reamintim ca, in luna iulie 2017, societatea Hagi Sport SRL a solicitat si a obtinut…

- SC Kaufland societate in comandita a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul tehnic al proiectului "Construire cort pentru vanzare produse alimentare si nealimentare, container imbiss, container brutarie constructii provizorii , bazin incendiu suprateran, amenajari interioare incinta…

- Societatile PG Delta Electron SRL si Rin Food amp; Bar SRL au primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care solicitasera aviz de mediu pentru construirea unui bloc de sapte etaje. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a anuntat investitorii asupra luarii…

- New Concept Building SRL, Iancu Cartuna si Iuliana Cartuna anunta publicul interesat asupra depunerii la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a solicitarii emiterii acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil P 5E etaj tehnic, locuinte colective si spatiu comercial la parterldquo;.…

- Ali Cenghiz Lupule a primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective P 3e Pod tehnic intrare in legalitateldquo;. Investitia imobiliara este realizata pe strada Dinu Lipatti nr. 5 fost careu…

- SC Absolut Developments SRL continua realizarea proiectului imobiliar din zona Mamaia Nord, oras Navodari, aleea D30, lot 1 2 1 1 2 1 1. Motiv pentru care a solicitat acord de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, pentru "Realizarebransament apa si racord canalizare menajeraldquo;.…

- The View, inaugurat recent pe locul fostului restaurant Vraja Marii, este o cladire in stil modern care ofera clientilor o vedere panoramica asupra falezei si portului Constanta.In decembrie 2016, Vraja Marii SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului…

- Riviera Holiday SRL vrea sa supraetajeze imobilul de opt etaje pe care il ridica in Navodari, zona Popas III Mamaia. In acest sens, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 394 2017 in curs de executie laquo;Imobil…

- Societatea JT Grup Oil SRL, titulara a proiectului "Construire imobil S P 6 etaje, apartamente de vacanta si imprejmuire terenldquo;, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de catre Agentia pentru Protectia…

- SC Oil Terminal SA a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modernizare Rezervor T30 Sectia Platforma Sudldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Avand in vedere durata de exploatare, precum si conditiile de amplasare pentru rezervorul T30…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- Blocul de opt etaje pe care Cambela Prod SRL il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415 va fi supraetajat. Investitorul, societatea SC Cambela Prod SRL, a depus in acest sens, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, memoriul justificativ al proiectului "Supraetajare cu inca un nivel, o singura data,…

- Primaria Ovidiu, reprezentata de primarul George Scupra, va investi intr un ponton de acostare a ambarcatiunilor mici. In acest sens, anul trecut, mai exact in luna noiembrie, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Ponton acostare ambarcatiuni mici…

- Marcostar Construct Stil SRL, prin Marius Stamate, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil S P 6 etaje incubator de afaceri Marcoldquo;, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu nr. 251. Informatiile…

- Societatea Terra Del Sol SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil P 6 etaje, locuinte colectiveldquo;, propus a fi amplasat in municipiul Mamaia Nord, zona Camping Pescaresc. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului…

- INVESTITII…Vasile Stoica a preluat un mandat extrem de greu in fruntea comunei Bacani. Putine investitii noi, proiecte inexistente, nevoi foarte mari din partea comunitatii. Dar, dupa un an si jumatate de mandat, primarul Stoica incepe sa culeaga roadele. Astazi, edilul participa la receptia obiectivului…

- Esteitinvest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Cladire cu apartamente de vacanta D P 2e E3 R , imprejmuire si amenajare teren continuare de lucrari cu modificare de proiectldquo;. Cladirea este amplasata in Eforie Sud, bulevardul…

- SC APAVIL SA a desfasurat si in perioada 08 – 12 ianuarie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrari de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strazile Știrbei Voda nr. 166, George Bacovia…

- „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Titlul proiectului: „Construire hala I.T.P., achiziții și montare de echipamente, acces auto și imprejmuire, branșamente utilitați, sistematizare verticala” Numele…

- Societatea Vraja Marii SRL, detinuta de Dumitru Cusu, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta autorizatie pentru activitatea "restauranteldquo; care urmeaza sa se desfasoare in municipiul Constanta, bulevardul Elisabeta 2A, adica in noul restaurant, intitulat The View, ridicat in…

- Andrei Salomia, preotul paroh al Bisericii "Bunavestireldquo; din Navodari, care a demarat ridicarea unui imobil de patru etaje, a decis sa adauge blocului un nivel. In acest sens, Andrei si Valentina Salomia, Mircea Dumitru si Carmen Maria Savu au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta…

- Ergaf Comexim SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Spatiu comercial, extindere, supraetajare cladire existenta parterldquo;, situat in Eforie Nord, strada 23 August, lot 103 104, nr. cadastral 105859. La baza demararii acestei investitii…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. In acest sens, Black Sea Oil amp; Gas SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru…

- Dupa sase ani de la numire, Monica Lavinia Zaharia a fost descaunata de la conducerea Agentiei pentru Protectia Mediului din Constanta. Sub conducerea acesteia, institutia devenise oarecum decorativa, acordand pe banda rulanta avize in forma simplificata. Derapajele APM ului au fost punctate in numeroase…

- Cladect Construct SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat conform A.C. nr. 152 din 21.02.2017 laquo;Construire imobil S P 3E M locuinte colective si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- Subiect: „Extindere si reabilitare retea apa potabila si bransamente- comuna Mihaesti, sat Magura- etapa a II-a- cod 21/2017” S.C. APAVIL S.A., titular al proiectului „Lucrari de construire- extindere si reabilitare retea de apa potabila si bransamente- etapa a II-a” din Ramnicu Valcea, Jud. Valcea,…

- Restaurantul The View, fostul "Vraja Marii" se va deschide in curand. Cladirea moderna, construita pe unul dintre cele mai vechi restaurante din Constanta, mai are doar cateva detalii de pus la punct.Noua cladire are o arhitectura moderna, P 2E. Proiectul, intitulat "The Viewldquo;, ofera o vedere panoramica…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului…

- Bio Tech SRL Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a obiectivului "Construire hala depozitare si productie, inclusiv birouri interioareldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Obiectivul de investitii "Construire hala depozitare si productie,…

- Doua certificate de urbanism a obtinut SC Seaside Estate Company SRL, prin Marius Cristian Coman, pe data de 12 decembrie, de la Primaria Constanta. Certificatul de urbanism nr. 3766 consta in "Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu construire imobil P 8 9e cu parcare la parter si apartamente de locuit…

- Doua biserici din județul nostru vor fi reparate și introduse in circuitul turistic cu ajutorul unor fonduri europene, in valoare de peste 2,6 milioane de lei. Biserica fortificata din Vulcan va fi introdusa in circuitul turistic in urma unui proiect de 1,5 milioane de lei promovat de Biserica Evanghelica…

- Ergaf Comexim SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Spatiu comercial, extindere, supraetajare cladire existenta parterldquo;, situat in orasul Eforie Nord, strada 23 august, lot 103 104, in vederea obtinerii acordului de mediu. Investitorul…

- Dedeman SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Executie foraj pentru alimentare cu apa din subteran a magazinului Dedeman Lazuldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Societatea Dedeman SRL Bacau are in exploatare un magazin pentru marfuri…

- Un nou spatiu verde, care, timp de zeci de ani, a deservit un bloc de locuinte si pe locatarii acestuia, va disparea, urmand sa lase locul construirii unui imobil P 6. Controversata investitie imobiliara a fost anuntata de Cambela Prod SRL inca din toamna anului 2015, cand reprezentantii firmei s au…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest și Consiliul Județean Timiș au semnat contractul pentru modernizarea Drumul Judetan 593 pe o lungime de 20 de km. „Astazi semnam contractul de finanțarea pentru modernizarea a DJ 593, cu o lungime de 35,9 km, din care 20 de km va fi modernizat și se va finanța…