Stiri pe aceeasi tema

- In urma licitatiei organizate in anul 2015, s-a incheiat Contractul de delegare nr. 23205/26.06.2015 cu ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL si SC COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. – lider de asociere SC ROMPREST ENERGY, avand ca obiect delegarea unor activitati componente ale Serviciului Public de Salubrizare…

- Nu i se recunoaște gradul profesional corespunzator PICCJ, fara concurs Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins marti solicitarea fostului procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator…

- Incident la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde are loc un nou termen in apelul formulat de liderul PSD, Liviu Dragnea, la condamnarea de trei ani si sase luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Reporterul Antena3, Roxana Ciuca, relata in direct…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile de neconstitutionalitate a legii pentru modificarea Codului Penal depuse de presedintele Klaus Iohannis, de PNL, PMP, USR si de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dezbaterile pe aceasta tema au fost amanate de doua ori pana acum, potrivit...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat, luni, ca instanta a respins definitiv recursul Inspectiei Judiciare (IJ) in cazul anularii actiunii disciplinare impotriva procurorilor Paul Silviu Dumitriu, Jean Nicolae Uncheselu si Marius Bogdan Bulancea. "Inalta Curte de Casatie…

- Nume grele din politica romaneasca precum Liviu Dragnea, șeful PSD, Darius Valcov, consilierul premierului Dancila sau Victor Ponta, fost premier, actual lider al PRO Romania așteapta motivarile sentințelor emise de judecatori in cazul unor procese in care au fost cercetați. Conform Ziare.com, Judecarea…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti il contrazice pe Liviu Dragnea, care sustine ca nu a primit "nici pana in ziua de azi" un raspuns in legatura cu o plangere pe care a depus-o la inceputul anului trecut. Liderul PSD a spus recent ca a fost vizat de o "tentativa de asasinat", dar…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca, de aproape un an și jumatate, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, refuza sa puna in aplicare Decizia nr. 949/04.03.2015, pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), la sesizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI), prin care „s-a…