- Fotbalistul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost condamnat la 23 de luni de inchisoare si amendat cu 18,8 milioane de euro pentru frauda fiscala. El nu va fi incarcerat, deoarece pedeapsa este mai mica de doi ani de inchisoare si nu are cazier.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a acceptat, marti, o amenda de 18,8 milioane euro, în procesul de frauda fiscala judecat de un tribunal din Madrid si o sentinta de închisoare cu suspendare de 23 luni dictata împotriva sa, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Acuzat…

