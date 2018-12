Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Tolontan, coordonator editorial la Libertatea, și-a spus punctul de vedere in cazul episodului „Teleormanleaks” și a povestit ce s-a intamplat duminica in redacția sa. Catalin Tolontan susține intr-un editorial ca un articol „care despica firul in patru in privința riscurilor legale pe care…

- Guvernul Federatiei Ruse a contestat hotararea CEDO in cauza Sandu si altii contra Republicii Moldova si Federatiei Ruse, din 17 iulie 2018, prin care Rusia a fost recunoscuta vinovata de violarea dreptului de proprietate a proprietarilor de terenuri agricole din raionul Dubasari. Cererea guvernului…

- Ieri dupa-amiaza, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs in localitatea Catalina. Verificarile efectuate au relevat ca o tanara de 26 de ani, din Finteusu Mic, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers, a acrosat un stalp de iluminare…

- Guvernul a aprobat joi o Hotarare prin care se modifica si se completeaza normele de aplicare a OUG 60/2018, care prevede acordarea de subventii atat pentru angajatori, cat si pentru angajati. Astfel, angajatorii care incheie un contract de ucenicie sau de stagiu vor beneficia, la cerere, pe intreaga…

- Judecatorii de la ICCJ au motivat decizia de achitare, dispusa in prima instanța, in dosarul in care președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost judecat pentru marturie mincinoasa și favorizarea faptuitorului.Documentul are 90 de pagini. Vezi AICI documentul.Decizia…

- Premierul Pavel Filip a cerut in cadrul sedintei Cabinetului de Ministri ca Ministerul Sanatatii sa sesizeze Procuratura Generala ca sa sa investigheze penal cazul privind decesul barbatului in urma intarzierii ambulantei cu circa 40 de minute.

- Gabriel Villanueva, iubitul Andreei Celea, romanca gasita moarta in fata unui hotel din Republica Dominicana, este principalul suspect in cazul mortii tinerei de 23 de ani. Acesta a fost arestat și va fi judecat in spatele gratiilor. Tanarul dominican suspectat ca ar fi ucis-o pe constanteanca Andeea…