Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, marți, suplimentarea cu 10.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in urma solicitarilor reprezentanților mediului de afaceri, anunța Ministerul Muncii, relateaza mediafax.„Decizia de suplimentare a contingentului a fost…

- Criza de pe piața forței de munca îndeamna autoritațile sa suplimenteze, pentru anul 2019, contingentul de lucratori nou - admisi pe piata fortei de munca din România cu 10.000, conform unui proiect consultat de HotNews.ro. Astfel, contingentul pentru acest an ar crește la 30.000. Vezi…

- „Imediat dupa alegerile europarlamentare, fara niciun fel de dezbatere publica sau minim anunț in prealabil, guvernarea Dancila decide sa dea Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Administrativ. Cu aviz negativ de la Consiliul Economic și Social, documentul a intrat in vigoare in buza vacanței…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) propune cresterea la 30.000 a contingentului de lucratori straini pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei. "Pentru anul 2019 se stabileşte un contingent de 30.000 de lucrători…

- Ministerul Muncii propune cresterea la 30.000 a contingentului de lucratori straini pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei. "Pentru anul 2019 se stabileste un contingent de 30.000 de lucratori nou-admisi pe piata…

- Pensiile speciale, de mii de lei pentru primari, consilieri locali si judeteni, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene, ar putea fi adoptate miercuri, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta. Proiectul a primit aviz negativ, marți, de la Consiliul Economic si Social, in urma unei…

- Polițiștii de imigrari au emis in perioada ianuarie-mai a.c., 8749 de avize de angajare din contingentul aprobat pentru anul 2019. Dintre acestea, 7649 au fost emise pentru lucratori permamenți, 695 pentru detașați, 234 pentru ICT, 116 pentru inalți calificați. Cei mai mulți straini sunt din Vietnam,…

- ​Guvernul a schimbat joi cerințele de capital solicitate administratorilor din Pilonul II de pensii, dupa cum HotNews.ro a anunțat în premiera. "Cu acordul administratorilor fondurilor de pensii, am decis cresterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro pâna…