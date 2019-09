Guvernul a aprobat, marti, hotararea privind infiintarea Sistemului Informatic National pentru Adoptie (SINA), informeaza Ministerul Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) intr-un comunicat remis marti AGERPRES. Sistemul informatic va continua procesul de simplificare administrativa si de debirocratizare in domeniul protectiei copilului si adoptiei si va faciliteze comunicarea persoanelor interesate cu toate institutiile cu atributii in domeniu, potrivit MMJS. Acest sistem informatic are rolul de a asigura, in timp real, accesul potentialilor adoptatori la informatii actualizate cu privire la reglementarile,…