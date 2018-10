Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului 94/2006. Totodata, Executivul va adopta…

- Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 27 septembrie 2018: I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre…

- I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind imbunatatirea managementului riscurilor de dezastre) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 august 2018 II. PROIECTE DE ORDONANȚE…

- Masura era necesara pentru corelarea prevederilor actuale din Codul Fiscal cu cele din OUG 111/2010, astfel incat cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului și dreptul la concediu al persoanelor care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuala sa nu fie afectate. Sumele…

- Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Doru Vișan, a discutat, la București, cu șefii CEO și reprezentanții Ministerului Muncii despre problema prelungirii avizelor pentru condițiile deosebite de munca. Conducerea CE Oltenia a anunțat, marți, printr-un comunicat de presa, ca in…

- Va prezentam integral comunicatul Guvernului: "Blocarea adoptarii primei rectificari bugetare afecteaza negativ economia și drepturi fundamentale ale romanilor Guvernul Romaniei iși ințelege pe deplin responsabilitațile pe care le are pentru asigurarea bunei guvernari și va lua toate…

- Iata comunicatul Guvernului: Guvernul Romaniei iși ințelege pe deplin responsabilitațile pe care le are pentru asigurarea bunei guvernari și va lua toate masurile necesare pentru plata integrala și la timp a pensiilor, alocațiilor și indemnizațiilor pentru copii, salariilor bugetarilor,…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) și Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie din Romania (FNSA), in calitate de parteneri naționali organizeaza miercuri, 25 iulie 2018, o masa rotunda in cadrul proiectului Depasirea provocarilor in domeniul lucratorilor detasati prin cooperarea…