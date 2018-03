Hotarare definitiva: Nicusor Constantinescu, obligat sa achite Consiliului Judetean peste 400.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au luat o noua decizie in dosarul in care Lidia Sandu director administrativ, Victoria Acsan casiera si Julieta Duma sef depozit, toate foste angajate ale Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol, au fost condamnate, in prima instanta, la inchisoare…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat-o, astazi, pe Diana Lilia Bandrabur, medic psihiatru la Spitalul Județean de Urgența la pedeapsa de 1 an inchisoare, cu executare, pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual. Psihiatra ar fi emis 115 rețete pe numele unor persoane care nu sufereau de boli…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa admita apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta impotriva deciziei Judecatoriei Constanta prin care medicul Diana Lilia Bandrabur fusese achitat. Instanta a decis condamnarea acesteia la un an de inchisoare pentru fals intelectual in…

- Acuzata de influentarea declaratiilor si de instigare la favorizarea faptuitorului, Gabriela Lilios, cadru universitar al Facultatii de Farmacie a Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta, a fost condamnata la pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis, ieri, rejudecarea unui dosar de catre Tribunalul Tulcea numai cu privire la actiunea civila. Cauza a fost instrumentata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Inculpatii sunt Alexandru Radu, suspectat…

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in dosarul in care Marcela Alexoiu, asistenta medicala in cadrul Spitalului Mangalia, a dat in judecata Statul Roman, dupa ce, in 2015, a stat 24 de ore in arest, a fost trimisa in judecata si ulterior achitata pentru complicitate la luare de mita.…

- Alexandra Stan, executata silit. Artista nu iși amana datoriile pentru a-și face vacanțe exotice, asa cum s-a vehiculat in presa, ci susține dreptatea si vrea sa fie tratata cu respect, nu inselata. Totul a pornit de la fosta casa de avocatura angajata in dosarul penal indreptat impotriva fostului impresar.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Valeriu Gindac, la data presupuselor fapte presedinte al unei asociatii de crescatori de animale, a fost condamnat cu executare. Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus condamnarea…

- Tribunalul Constanta a luat, ieri, o prima decizie in dosarul in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus trimiterea in judecata a 17 persoane suspectate de furt calificat prin metoda "Imprietenirealdquo;. Instanta de judecata a constatat "tardivitatea sesizarii…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Spitalul Municipal pentru copii Nr.1 din capitala va plati unei familii despagubiri morale in valoare de 200.000 de lei. Instanța a decis ca instituția sa plateasca acești bani familiei, care in urma cu zece ani, medicii i-au diagnosticat greșit copilul fapt ce a dus la deces.

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus arestarea preventiva a lui Stelica Mocianu, de 41 de ani, din Constant, cercetat de catre autoritatile judiciare din Germania. Mandatul de arestare este valabil pentru 30 de zile. Dispune predarea persoanei solicitate Stelica Mocianu catre autoritatile…

- Tribunalul Timis a emis o prima sentinta intr-un dosar in care Prefectura Timis cere anularea unei hotarari de Consiliu Local al carei singur beneficiar este o firma detinuta de Ramona Olteanu, fost consilier PSD si candidat la ultimele alegeri parlamentare pentru Senat.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Tudor Baeas a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cel in cauza este suspectat de evaziune fiscala doua fapte, dintre care una in forma…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Curtea de Apel Timișoara s-a pronunțat, joi, dupa apelurile formulate de maiorul SRI Arad Ciprian Sabin Mares și interlopului Eduard Palincas, ambii condamnați de Tribunalul Arad pentru trafic de droguri, sentința care fusese atacata și de DIICOT, care a considerat pedepsele prea blande. Astfel,…

- Azi, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in apelul dosarului in care Marius Iulian Ursoi, Ionel Ursoi si Eugen Corneanu au fost trimisi in judecata, in decembrie 2015, pentru loviri sau alte violente. Parte civila in acest dosar este Petre Constantin Cazacu. Amintim ca…

- Dosarul accidentului rutier inregistrat pe data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit, va merge spre solutionare la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca decizia Judecatoriei Constanta, instanta investita cu solutionarea cauzei in prima instanta, a fost contestata. Oricare…

- Procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie, merge la Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, la finele saptamanii trecute, inculpatii au atacat decizia primei instante, respectiv a Tribunalului Constanta. Oricare va fi decizia…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- „Nu sunt vinovat. Nici nu stiam ca fetele sunt acolo la program. Cand a inceput incendiul, pompierii au intrat si au spus ca nu mai este nimeni”. Asa a incercat George Karam sa ii convinga pe judecatorii Curtii de Apel Constanta ca nu are nicio vina pentru tragedia din fostul restaurant Beirut. Trei…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta are loc un nou termen in dosarul restaurantului Beirut, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Atunci si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu.Cea mai mare pedeapsa a primit o George Karam, fostul patron al restaurantului…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta are loc primul termen de judecata in apelul dosarului in care preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat, in prima instanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.…

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, chemat din nou la judecata de institutia pe care a condus o cu mana de fier timp de mai multi ani Conform portalului instantelor de judecata, Consiliul Judetean Constanta i a intentat fostului sef cinci noi actiuni,…

- Un tulcean a scapat de pușcarie in urma apelului, dupa ce a omorat cu o sabie cainele unei rude. Prima instanța il condamnase la o pedeapsa cu executare, decizia ultimei instanțe fiind definitiva. Fapta a fost comisa pe 1 iunie 2014, cand condamnatul, Ali Gener Memet, a luat o sabie artizanala și a…

- Curtea de Apel Constanta a decis, marti, sa admita apelul formulat de Ali Gener Memet impotriva sentintei Judecatoriei Tulcea, din data de 7 iulie 2017, prin care fusese condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru ca omorase un caine. Instanta a hotarat sa desfiinteze in parte sentinta…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au dat decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Instanta a decis ca barbatul sa fie condamnat cu suspendare. Minuta…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Curtea de Apel Constanta a amanat, pentru saptamana viitoare, decizia finala in cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Conform unor surse, este pentru prima data cand intr un…

- Femeia gratiata in 2014 de fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, din motive umanitare, si recent condamnata la Constanta, pentru constituirea unui grup infractional organizat, este nemultumita de pedeapsa primita. Ea a contestat, azi, la Curtea de Apel Constanta decizia Tribunalului Constanta…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Constanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare, pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. DNA l-a trimis…

- Tribunalul Constanta a dat, vineri, sentinta in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky fusese trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni, fiind acuzat de DNA ca a primit procente din sumele incasate de o firma care a realizat diferite lucrari in judetul Constanta, unele…

- Memet Ali Gener, un tulcean de 26 de ani, este primul roman condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanta, pentru ca a omorat un caine. Acum, Curtea de Apel Constanta judeca apelul.

- Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, condamnat definitiva pentru luare de mita.In urma cu putin, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral, la trei ani de inchisoare cu executare. Marian Mitrea a fost trimis in judecata de…

- Hotarare definitiva in cazul lui Petre Krapcenco, angajat al Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, gasit vinovat, in prima instanta, de folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste…

- Judecatorii si procurori abuzivi pot sta linistiti: modificarile aduse articolului 96 din Legea 303/2004 care prevede raspunderea magistratilor nu pot fi puse in practica, chiar daca statul este obligat acum sa se indrepte impotriva procurorului sau judecatorului care a gresit. Si asta pentru…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit data la care se vor pronunta in dosarul in care Cecilia Chirvasuta, medic cardiolog, si Marcela Vlad, asistent medical, ambele angajate ale Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, au fost condamnate, in prima instanta, pentru luare de mita. Instanta…

- Federatia Romana de Fotbal a platit in 2016, potrivit propriilor documente, suma de 628.000 de euro pentru reincadrarea angajatilor concediati si care au demonstrat in instanta ca li s-a facut o nedreptate. In aceeasi perioada, suma alocata de federatie investitiilor a fost de numai 556.000…

- Tribunalul Constanta a respins vineri ca inadmisibila cererea lui Nicusor Constantinescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Constanta, de revizuire a dosarului pentru care a fost condamnat la cinci ani de inchisoar pentru abuz in serviciu, decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata…

- Tribunalul Constanta a respins, ieri, ca inadmisibila, cererea formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, de revizuire a cauzei in care a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru presupusa subfinantare a Centrului Militar Zonal…

- Fostul director al Muzeului de Istorie Constanta Constantin Chera a fost achitat joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce prima instanta il condamnase la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, aceeasi decizie de achitare fiind luata si in cazul fostului director…

- Continua seria eșecurilor pentru DNA. Înca un dosar întocmit de procurorii DNA este desființat de judecatorii constanțeni. Astfel, fostul director al Muzeului de Istorie Naționala Constanța, Constantin Chera, și fostul director al Direcției Județene pentru Cultura, Virgil Lungu,…

- Verdict final in dosarul in care Aurelian Sevastian, primar al comunei Maliuc din judetul Tulcea, a chemat la judecata Agentia Nationala de Integritate. Judecatorii din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au mentinut decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia s a respins actiunea…

- S-a dispus urmarirea penala fața de urmatorii suspecți: "FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanța, CONSTANTIN NICOLETA, la data faptei sefa a Serviciului autorizatii in constructii din cadrul Primariei Municipiului Constanta, DINESCU FULVIA ANTONELA, la data faptei director…

