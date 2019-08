Stiri pe aceeasi tema

- Banana este cel mai popular fruct din lume. Este gustoasa, sanatoasa, plina de vitamine și iți poate imbunatați starea de spirit. Putini sunt cei care cunosc si beneficiile incredibile pe care le are coaja bananei.

- Turiștii din vestul țarii, și nu numai, sunt așteptați sa participe la al doilea eveniment de cultura gastronomica Banat Brunch organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș in acest an. Acțiunea va avea loc, de data aceasta, la Buzad, in data de 31 august, in perioada…

- In Timiș va avea loc al doilea eveniment de cultura gastronomica – Banat Brunch – organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului. La Buzad veți putea degusta preparate de-ale locului, gatite de gospodinele localnice in propria bucatarie. Evenimentul Banat Brunch va avea loc la Buzad,…

- Coaja de ou contine o cantitate mare de calciu, esentiala pentru sanatatea sistemului osos.Un studiu realizat recent de Universitatea Massachussets a aratat ca pudra din coaja de ou a creat un biomaterial care ajuta oasele sa se regenereze mai repede.

- Banana este un fruct delicios și nutritiv pe care il puteți include in diferite rețete. Putini sunt cei care stiu cat de importanta este si coaja acestui fruct. Aflați mai jos, cum sa utilizați coaja de banane pentru a albi dinții.

- Tehnica este pe cat de simpla pe atat de eficienta pentru ca se vede clar cum reușește sa curețe fiecare bucațica in parte, fara greș. Din primele informații se pare ca cea care a facut clipul este un bucatar coreean și in bucataria lor tradiționala se gatește foarte mult cu usturoi, de aici și indemanarea…

- Daniela Dragomir, o cititoare ZiarMM.ro, a trimis pe adresa redactiei noastre cateva fotografii facute pe strada Matei Basarab din Baia Mare. In poze se vad copacii lasati fara coaja. Daniela Dragomir, citator ZiarMM.ro: “Ma bucur ca pomii nu au fost taiati ca si in alte cartiere unde s-au facut lucrari…

- INGREDIENTE: 500 g faina 200-250 ml apa calduta 50 ml ulei de floarea-soarelui 7 g drojdie uscata 3 linguri cu zahar tos esenta de vanilie coaja de lamaie zahar pudra vanilat sare MOD DE PREPARARE 1. Amesteca faina cernuta proaspat cu jumatate de lingurita cu sare, zaharul tos si drojdia uscata. 2.…